LOS ANGELES - Penyanyi Adele tampaknya sedang merasakan kegembiraan yang luar biasa. Betapa tidak, dua hari yang lalu dia baru saja menggelar pesta ulang tahunnya yang ke-30 bersama keluarga dan teman dekatnya.

Yang unik, pada pesta kali ini, Adele memiliki tema unik dalam merayakan ulang tahunnya. Dia memilih tema ‘Titanic’ dalam menyambut para tamunya.

Dalam sebuah unggahan foto di akun Instagramnya, terlihat Adele menggunakan gaun replika yang digunakan oleh Rose Dawson Calvert dalam film Titanic. Dia pun dengan anggun mengambil foto di sebuah tangga, mirip dengan adegan di film yang diluncurkan 1997 tersebut.

“Ulang Tahun ke-30! Saya tidak yakin apa yang akan saya lakukan selama 30 tahun ke depan karena saya telah diberkati melampaui kata-kata dalam hidup saya sejauh ini. Terima kasih kepada semua orang yang telah bersama saya selama 11 tahun terakhir,” kata Adele dalam postingannya.

“Keluarga dan teman-teman saya datang dan berpakaian seperti dari film Titanic. Tadi malam adalah malam terbaik dalam hidupku,” lanjutnya.

Yang mengejutkan, dari beberapa foto yang dipostingnya, terlihat Adele tampil sangat mirip dengan Kate Elizabeth Winslet, pada saat memerankan Rose pada 1997 silam.

Tak sampai di situ saja, para tamu undangan yang hadir pun mendapat bingkisan istimewa dari Adele. Bingkisan tersebut adalah jaket pelampung kapal, yang mereka gunakan pada saat pesta tersebut dilangsungkan.

Hal ini terungkap pada saat salah satu teman baik Adele, Ala Carr memposting foto pelampung yang dia dapatkan di akun Twitternya.

Most parties you leave with a goody bag!!! But a life jacket?!!!! WTF?!! Ha! 😂 pic.twitter.com/gFuP4bft4M— Alan Carr (@AlanCarr) May 7, 2018