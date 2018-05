LOS ANGELES – Drake dan Lil Baby dikabarkan terlihat bersama di sebuah kelab malam bernama ATL. Keduanya tampak akan menikmati akhir pekan bersama teman-temannya di tempat tersebut.

Hal yang membuat spesial, Drake dan Lil Baby dikabarkan telah menyelesaikan lagu kolaborasi mereka beberapa waktu lalu. Tentu saja, semua penikmat musik cukup tidak sabar menunggu untuk mendengar lagu itu.

Namun kabarnya, di kelab malam tersebut, kedua penyanyi ini dilaporkan terlalu berbaik hati terhadap para pengunjung. Melansir dari Billboard, Selasa (8/5/2018), Drake dan Lil Baby memutar cuplikan lagu terbarunya.

Drake dan Lil Baby sangat bersemangat dan merekam potongan lagu tersebut. Kemudian, rekamannya muncul di akun Instagram CEO Quality Control Pierre ‘Pee’ Thomas. Sayangnya, hasil cuplikan tersebut sudah dihapus.

Untungnya, salah satu pengguna Twitter berhasil merekamnya. Jika Anda penasaran, bisa menyimak cuplikannya di bawah ini.

Lil Baby and Drake unreleased song pic.twitter.com/EYv65AJLkd— Will (@DmndSupplyFly) May 7, 2018