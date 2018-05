LOS ANGELES - Bagi kebanyakan orang, membahas kehidupan seks pribadi adalah hal yang tabu untuk diperbincangkan, apa lagi dipublikasikan. Namun nampaknya, bagi DJ Khaleed, hal ini umum untuk dibicarakan.

Dalam sebuah cuitan yang diposting oleh di Twitter pribadinya, @The_Root, Khaleed menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan oral seks kepada istrinya, Nicole Tuck. Hal ini sejatinya sudah pernah dibahasa dalam sebuah wawancaranya dengan The Breakfast Club 2015 silam.

Meski dirinya tak melakukan oral seks, tpi Khaled menyatakan bahwa dirinya mengharapkan Nicole untuk melakukan hal tersebut kepadanya. Hal ini dikarenakan dirinya adalah ‘raja’ dan setiap pria memiliki ‘aturan yang berbeda’ dalam urusan ranjang.

DJ Khaled says he doesn't perform oral sex, but expects it from his wife because he's the king: "Different rules for men" https://t.co/tj1udanmpA pic.twitter.com/HWI0fdTqd6 — The Root (@TheRoot) May 4, 2018

"DJ Khaled bilang dia tidak melakukan oral seks, tapi mengharapkannya dari istrinya karena dia (Khaled) adalah rajanya. 'Aturan berbeda untuk pria,'" demikian tulis Khaled sembali menyertakan sebuah link.

Komentar demi komentar pun berdatangan dalam postingan tersebut. Namun, yang paling menarik perhatian adalah balasan kicauan dari Dwayne Johnson alias The Rock.

"Ahem .. *membersihkan tenggorokan* sebagai seorang pria, aku sangat bangga dalam menguasai SEMUA pertunjukan. Ini mungkin sedikit, terlalu banyak informasi .. Aku sekarang diam-diam akan pamit dari percakapan yang menyenangkan ini," kata Dwayne Johnson di Twitter seperti dikutip dari laman EOnline, Senin (7/5/2018).

Bintang Fast & Furious itu bukan satu-satunya yang berkomentar. Aktris Westworld, Evan Rachel Wood juga memberikan komentarnya. Wanita yang mengaku memiliki orientasi seks biseksual ini turut melontarkan pendapatnya mengenai pandangan seks Khaleed.

