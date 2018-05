LOS ANGELES - Ada kabar gembira bagi Anda penggemar grup musik legendaris, ABBA. Nampaknya, mereka benar-benar akan kembali ke panggung musik dunia tahun ini. Pasalnya, pihak NBC telah mengkonfirmasi mengenai kembalinya ABBA untuk pertama kalinya di layar kaca.

Dikabarkan, grup penyanyi pop asal Swedia tersebut akan tampil selama dua jam di sebuah acara tersendiri. Hal ini merupakan sebuah penghargaan yang layak bagi kemunculan kembali ABBA setelah 35 tahun hiatus.

Acara yang akan tayang pada Desember mendatang ini akan menampilkan beberapa artis kenamaan. Mereka akan memberikan penghormatan terhadap lagu yang menjadi kebanggaan ABBA.

Mengutip dari laman Billboard, Minggu (6/5/2018), beberapa lagu seperti ‘Dancing Queen’, ‘Mamma Mia’, ’The Winner Takes It All’, dan ‘Take a Chance On Me’ akan dimainkan oleh mereka.

Berita mengenai digelarnya acara khusus tersebut dilakukan menyusul pengumuman ABBA yang ingin kembali membuat album baru. Tentu saja, hal ini membuat para peggemar setia mereka senang bukan kepalang.

Pengumuman pembuatan album ini diumumkan langsung oleh pihak ABBA, di akun Instagram resmi mereka.

"Keputusan untuk melaksanakan proyek tur avatar ABBA memiliki konsekuensi yang tak terduga. Kami semua merasa bahwa, setelah sekitar 35 tahun, akan menyenangkan untuk bergabung lagi dan masuk ke studio rekaman," ujar para punggawa ABBA.

Di dalam postingan tersebut, mereka juga telah membocorkan judul lagu yang kini tengah mereka garap. Mereka menjanjikan jika lagu yang mereka akan produksi bukanlah lagu lama yang dibuat kembali, melainkan sebuah lagu yang benar-benar baru.

“Kami mempersiapkan dua lagu, di mana salah satunya akan berjudul ‘I Still Have Faith on You’,” tulis mereka.

Sayangnya, hingga saat ini masih belum diketahui kapan ABBA akan mulai menggarap dan meluncurkan album terbaru mereka. Yah, untuk saat ini kita hanya bisa menunggu hingga mereka menyelesaikan album tersebut.

(aky)