JAKARTA - Grup musik pop quartet ABBA dikabarkan tengah mempersiapkan sebuah album baru. Ini merupakan kabar gembira bagi para penggemar mereka, setelah menunggu selama sekira 35 tahun.

Kabar ini diunggah melalui akun Instragram resmi ABBA. Mereka menjelaskan jika keempat personel ini sudah kembali dan tengah mempersiapkan beberapa lagu baru untuk direkam.

"Keputusan untuk melaksanakan proyek tur avatar ABBA memiliki konsekuensi yang tak terduga. Kami semua merasa bahwa, setelah sekitar 35 tahun, akan menyenangkan untuk bergabung lagi dan masuk ke studio rekaman," ujar para punggawa ABBA, seperti dikutip dari laman Billboard, Senin (30/4/2018).

Tak ketinggalan, mereka juga telah membocorkan judul lagu yang kini tengah mereka garap. Mereka menjanjikan jika lagu yang mereka akan produksi bukanlah lagu lama yang dibuat kembali, melainkan sebuah lagu yang benar-benar baru.

“Kami mempersiapkan dua lagu, dimana salah satunya akan berjudul ‘I Still Have Faith on You’,” tulis mereka.

Kelompok musik asal Swedia ini pun mengatakan, jika para penggemar tidak akan terlalu lama untuk mendengarkan lagu ini. ABBA menjanjikan lagu tersebut akan segera diperdendangkan pada Desember mendatang.

Sayangnya, untuk satu lagu lain ABBA masih enggan membocorkan judul lagu tersebut. Selain itu, mereka juga belum menjelaskan kapan lagu itu akan mulai diperdengarkan kepada para pendengarnya.

Sekedar informasi, ABBA terdiri dari empat penyanyi, yakni Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson, dan Anni-Frid Lyngstad pada 1972. ABBA sendiri telah menelurkan puluhan lagu hits dan berhasil bertengger di Billboard Hot 100 chart atara 1974 hingga 1983.

