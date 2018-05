JAKARTA - Setelah memilih hengkang sejak 2014 lalu dari Killing Me Inside, Onadio Leonardo, atau yang akrab disapa Onad, kini mulai memilih untuk meninggalkan identitasnya sebagai penyanyi musik emo. Hal terbukti dengan statusnya yang kini mulai dikenal sebagai seorang pemusik beraliran EDM.

Sebelumnya, ia juga diketahui sempat bekerjasama dengan Widy 'Vierratale' dalam lagu remake berjudul On A Day Just Like This, milik Pee Wee Gaskins. Kini Onad diketahui kembali menunjukkan bakat bermusiknya dengan menjadi music director untuk lagu karya presenter Debby Wage bertajuk 'Hey'.

Onad menyatakan bahwa Debby, yang merupakan kakaknya memang sempat memberitahu bahwa ia memiliki sebuah lagu ciptaannya sendiri saat masih duduk dibangku SMA. Merasa tertarik dan tertantang untuk menggarap lagu karya sang kakak, mantan vokalis Killing Me Inside ini memilih untuk mengaransemen lagu tersebut dengan musik pop dengan sentuhan EDM yang kekinian.

"Sebelumnya kan gue sering ngegarap musik DJ ya. Sebelumnya gue sama Widy, terus tiba-tiba kakak gue ngajakin," papar Onadio Leonardo yang ditemui di Studio Lemmon.id di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Minggu (6/5/2018).

"Jadi dia bilang kalau dia punya lagu dari dulu, pas gue dengar, 'Kok lucu juga ya', akhirnya gue bilang, 'By gue yang garap deh biar soundnya bisa lebih masa kini'. Kalau dia kan jadul tuh, masa gitu kalau dia, akhirnya gue garap deh, dan seru kok," sambungnya.

Pertama kali bekerja sama dengan kakaknya sendiri, diakhui Onad menjadi hal yang sangat seru. Meski sempat terjadi beberapa kerepotan, Onad mengaku lebih mudah mendapatkan feel saat bekerja sama dengan anggota keluarganya sendiri.

"Wah serulah. Jadi ini pertama kali. Pertama kali, banyak keribetan karena sudah kakak adik kali ya, tapi seru sih, seru banget. Feelnya lebih dapat, jadi enggak kaku, soalnya kakak adik," tukasnya.

