JAKARTA - Aldi Maldini atau Aldi CJR baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-18. Momen spesial ini ia gunakan untuk semakin melekatkan dirinya kepada para penggemarnya yang menamai diri A Lovers.

Aldi menggelar sebuah konser solo yang bertempat di Usmar Ismail Hall, Jakarta Selatan. Pantauan Okezone, sekira 200 orang penggemar Aldi sudah berkumpul sejak pukul 14.30 WIB.

Demi konser ini, Aldi sendiri mengajak dua rekannya tampil. Devano Danendra dan Kiky hadir sebagai bintang tamu spesial.

Di tengah acara, pemilik nama asli Alvaro Maldini Siregar ini mendapat kejutan kue ulang tahun. Bersama Devano, Kiky, dan sang Ibu, Aldi meniup lilin di atas panggung.

“Semoga Aldi tetap jadi anak yang baik, tetap bisa menyenangkan orang-orang. Nurut sama orangtua dan kariernya makin oke,” ucap sang Ibu mendoakan Aldi di hadapan para penggemarnya.

Selama acara berlangsung Aldy membawakan beberapa lagu cover mulai dari Cinta Putih hingga Akad. Ia pun tak lupa memperkenalkan single Kiamat Kecil Hatiku, yang baru dirilisnya.

Acara bertajuk Get Up. Show Up. Never Give Up ini memang sengaja digelar oleh Aldi untuk semakin mendekatkan dirinya dengan para penggemar.

