JAKARTA - Billy Syahputra menanggapi ramalan Mbah Mijan yang menyebut dirinya bangkrut. Ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Billy memilih mensyukuri pendapat orang tentang dirinya.

Baca Juga: Billy Syahputra Akui Jual Mobil Peninggalan Olga ke Mantan Kekasih

"Tanggapan Bang Billy dibilang sama Mbah Mijan atau siapa pun orang yang bilang Bang Billy bangkrut, ya syukurin saja pendapat orang apa terhadap Billy," ungkap Billy Syahputra di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (25/4/2018).

"Mau baik mau buruk syukurin. Bang Billy selalu menekankan, ini sudah konsekuensi Bang Billy di dunia hiburan, di dunia entertainment," sambung Billy.

Di balik sikapnya, Billy mengaku selalu memegang teguh wejangan mendiang Olga Syahputra. Sejak awal berkiprah di industri hiburan, Billy memang selalu meminta saran sang kakak, khususnya seputar pemberitaan para pelakunya.

"Bang Billy selalu dikasih wejangan ketika almarhum (Olga) masih ada di dunia ini. Katanya bilang, 'Billy benar ya jadi artis siap? Benar siap? Karena dunia entertainment itu kejam. Yang tidak fakta menjadi fakta, yang fakta bisa menjadi tidak fakta.' Maksudnya apa Yoga? Ya maksudnya bisa saja dibuat-buat dengan tidak sesuai fakta, mungkin," kisahnya.

"Nah dari situ gue awalnya enggak ngerti. Tapi setelah gue gelutin, gue jalanin, oh kayak gini-gini pemberitaan yang tidak sesuai dibikin-bikin," lanjut dia.

Diakui Billy, dia terkadang sedih melihat pemberitaan media tentang dirinya. Namun Billy kembali teringat wejangan mendiang Olga hingga akhirnya memilih mengabaikan hal tersebut.

"Hidup itu harus dijalanin. Kalau Bahasa Inggrisnya, go with the flow. Enjoy saja, enjoy your life pokoknya," ucap Billy Syahputra.

Baca Juga: Ini Alasan Billy Syahputra Jual Mobil Warisan Olga Syahputra

Terakhir, Billy pun menyudahi tanggapannya tentang ramalan Mbah Mijan dengan doa."Mudah-mudahan Bang Billy selalu dikasih mudah sama Allah. Ya Allah semoga Bang Billy dikasih rejeki yang banyak. Ya Allah mudah-mudahan Bang Billy bisa ganti mobil yang kemarin Billy jual. Ya Allah Bang Billy pengin banget punya mobil yang besar. Ya Allah ya Rabbi tolong ijabah, amin," tandasnya. (lid)

(kem)