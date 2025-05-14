Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pernah Pacaran, Erika Carlina Tanggapi Bijak Kasus Penipuan Aldy Maldini

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 14 Mei 2025 |20:40 WIB
Pernah Pacaran, Erika Carlina Tanggapi Bijak Kasus Penipuan Aldy Maldini
Pernah Pacaran, Erika Carlina Tanggapi Bijak Kasus Penipuan Aldy Maldini. (Foto: Instagram/Aldy Maldini)
A
A
A

JAKARTA - Erika Carlina turut menanggapi kasus penipuan yang dilakukan oleh mantan kekasihnya, Aldy Maldini. Lewat Insta Story, dia menegaskan, tak akan memperkeruh permasalahan dengan komentarnya.

“Kalian berharap aku berkomentar apa? Kalau memang aku pernah dirugikan, biarlah itu menjadi urusanku,” ujar sang aktris dalam keterangannya di Insta Story, pada Rabu (14/5/2025). 

Potret Cantik Erika Carlina Pemeran Djujuk di Film Srimulat Hil Yang Mustahal
Erika Carlina tanggapi bijak kasus penipuan yang sedang dihadapi sang mantan kekasih, Aldy Maldini. (Foto: Okezone)

Erika Carlina hanya berharap, Aldy Maldini bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. “Aku berharap, (siapapun) yang sedang terkena masalah, semoga cepat selesai masalahnya. Amin,” katanya menambahkan.

Kabar Aldy menipu penggemarnya pertama kali diungkap oleh akun X @buwungkepin, pada 9 Mei 2025. Dalam cuitannya, dia mengaku, semua berawal ketika mantan personel CRJ itu mengajak follower-nya dinner bareng, pada November 2024.

Ajakan tersebut menarik perhatian salah satu penggemar beratnya yang berinisial Z. Aldy kemudian merespons Z dengan meminta data pribadi sebagai syarat administrasi.

Setelah itu, Z ditawarkan: dinner bareng Aldy, privat, harga Rp500 ribu saja, sudah include makanan dan minuman. Aldy juga ngasih nomor rekening atas nama aslinya: Alvaro Maldini. No tipu-tipu, kelihatannya meyakinkan banget,” ujar akun X tersebut.

Erika Carlina
Erika Carlina tanggapi bijak kasus penipuan yang sedang dihadapi sang mantan kekasih, Aldy Maldini. (Foto: Instagram/@eri.carl)

Z kemudian langsung mentransfer uang sebesar Rp500.000 yang diminta sang idola. Namun dia tak menyangka, akan makan malam dengan penyanyi idola yang dikaguminya sejak lama. 

Namun setelah mentransfer uang tersebut, Aldy Maldini justru tak memberi informasi lanjutan terkait kapan mereka akan dinner bareng. Admin sang aktor meminta Z untuk menunggu saja. 

 

