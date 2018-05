JAKARTA – Sukses dengan single Welcome to My Paradise yang di-remake ulang bergenre reggae, Rischa Antika kembali memperkenalkan single terbarunya berjudul Nada Cinta Pelangi. Uniknya lagu ini diciptakan oleh Udin Sedunia, seorang pelawak yang namanya pernah melambung di tahun 2011.

Butuh waktu tiga tahun bagi penyanyi Rischa Antika untuk memantapkan hatinya kembali ke dapur rekaman. Kini mojang Bandung tersebut telah siap meramaikan belantika musik dangdut dengan hits terbarunya berjudul Nada Cinta Pelangi yang diciptakan oleh Udin Sedunia.

“Iya, yang ciptain lagu ini Udin Sedunia. Menceritakan tentang perjuangan seseorang untuk meraih cita-citanya. Sedikit berbeda memang dari biasanya yang bertemakan cinta atau patah hati, kali ini lagunya kayak kasih semangat untuk berjuang. Jadi pas aku ditawarin lagu ini, aku langsung bilang iya,” kata Rischa kepada tim Okezone pada Jumat (4/5/2018).

Jika pada 2 lagu Rischa Antika sebelumnya yaitu Dengan Kamu Saja dan remake Welcome to My Paradise bernuansa agak up beat, kini pada lagu terbarunya nuansa dangdut yang kental dengan cengkoknya begitu sangat terasa.

“Memang aku mencoba untuk lebih berani mengeksplor cengkok dangdut di lagu kali ini. Jadi harus benar-benar konsentrasi untuk di nada rendah maupun nada tinggi. Karena kan setiap tahunnya harus ada perbaikan kualitas skillnya, jadi aku berusaha semaksimal mungkin di lagu Nada Cinta Pelangi,” ujarnya.

Udin Sedunia

Sebagai seorang penyanyi dangdut yang telah berkiprah sejak tahun 2008 dan telah menelurkan tiga single berjudul Dengan Kamu Saja, Welcome to My Paradise dan yang terbaru adalah Nada Cinta Pelangi. Rischa berharap singlenya kali ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.

