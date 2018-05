JAKARTA – Sudah menjadi rahasia publik jika honor para pelaku hiburan Tanah Air, termasuk penyanyi dangdut terbilang fantastis. Mulai dari belasan hingga ratusan juta Rupiah. Tidak terkecuali Rischa Antika yang bisa mengantongi puluhan juta untuk sekali manggungnya.

Musik dangdut memang sukses mengajak masyarakat di Tanah Air untuk bergoyang dan sedikit melupakan masalah sejenak. Selain musik yang mudah dicerna, faktor sang biduan pun menjadi magnet tersendiri.

Sebagai salah satu artis yang berkecimpung di dunia dangdut selama 10 tahun lamanya, nama Rischa Antika patut diperhitungkan dalam jajaran penyanyi dengan honor yang mahal. Bisa dibayangkan untuk sekali manggungnya, Rischa Antika mematok harga puluhan juta rupiah.

Mahalnya harga manggung Rischa juga diimbangi dengan penampilan serta kostum yang sepadan dengan harga yang dibayar oleh sang promotor. Selain itu, tempat juga menjadi salah satu faktor penentu bayaran pedangdut jebolan KDI ini.

“Kita biasanya kisaran Rp10-30 juta. Tapi tergantung tempatnya juga, dan juga menyesuaikan dengan kostumnya,” kata Dimas sebagai manajer dari Rischa saat berkunjung ke redaksi Okezone pada Jumat (4/5/2018).

Nama Rischa Antika melambung saat dirinya menjadi salah satu finalis KDI di tahun 2008. Meski tidak menjadi juara dan hanya lolos pada 10 besar, nyatanya hal tersebut dijadikan gerbang masuknya untuk berkiprah di dunia musik tanah air.

Terbukti telah ada tiga single yang hits yang dipopulerkannya seperti Dengan Kamu Saja, Welcome to My Paradise dan yang terbaru adalah Nada Cinta Pelangi. Rischa sukses membangun karier sebagai salah satu penyanyi dangdut kenamaan di Indonesia.

Mojang Bandung ini sekaligus membungkam suara-suara nyinyir yang mengatakan dirinya tak akan bisa sukses. Dukungan orangtua menjadi salah satu faktor besar di balik sukses Rischa.

“Setelah banyak menang lomba, aku terus latihan supaya suara aku jadi bagus. Tapi yang namanya tetangga ada juga yang enggak suka. Mereka bilang, 'Percuma latihan, kamu (Rischa) mah enggak bisa jadi artis top, di kampung aja bisanya,'” cerita Rischa.

“Papaku bilang, 'Jangan didengarin, fokus sama tujuan kamu.' Pas dikasih motivasi itu, aku jadi semangat. Akhirnya aku ikut audisi (KDI) sampai akhirnya masuk 10 besar. Meskipun enggak juara, aku senang setidaknya aku bisa ngebuktiin penyanyi kampungan juga bisa nyanyi di panggung besar seperti KDI,” tambah Rischa. (lid)

(kem)