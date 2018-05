LOS ANGELES - Siapa sih yang tak kenal dengan karakter bocah perempuan berponi dalam Dora The Explorer? Ya, kartun anak-anak ini memang menjadi salah satu tontonan wajib bagi banyak anak di dunia pada pagi hari.

Kabar baiknya, kartun tersebut akan diadaptasi ke layar lebar, dengan menggunakan pemeran manusia. Ya, Paramount Player telah mendapatkan izin dari Nikckolodeon untuk menggarap live-action Dora The Explorer. Kabarnya, Paramount telah membidik beberapa pemain yang akan memerankan Dora.

Mengutip Variety, Paramount lebih memilih Isabela Moner untuk memerankan Dora. Mereka menganggap jika sosok Moner cocok untuk memerankan karakter tersebut. Aktris 16 tahun itu juga terbilang dekat dengan proyek tersebut. Pada 2014, dia pernah mengisi suara karakter Kate dalam serial animasi  Dora and Friends: Into the City.

Moner tercatat pernah bermain dalam sejumlah proyek layar lebar. Proyek teranyarnya adalah saat dia beradu akting dengan Mark Wahlberg dan Anthony Hopkins dalam Transformers: The Last Knight, medio 2017.

Sementara Sicario: Day of the Soldado yang diperankannya bersama Josh Brolin dan Benicio Del Toro, akan tayang pada 29 Juni 2018. Dia juga dipastikan akan kembali beradu akting dengan Mark Wahlberg dalam film komedi Instant Family. Film yang dijadwalkan tayang pada kuartal I 2019 itu juga dibintangi oleh Rose Byrne dan Octavia Spencer.

Lebih lanjut, Paramount mengungkapkan, proses produksi Dora The Explorer akan dimulai dalam waktu dekat. Hal itu karena Paramount menargetkan agar film itu menyentuh bioskop pada 2 Agustus 2019.

Sekadar informasi, sebelum film ini ada satu seri asli Dora the Explorer yang sudah tayang pada 2000. Plot cerita film tersebut dimulai dengan Dora yang berdarah Latin dan berusia 7 tahun itu berkeliling dunia.

Film tersebut kabarnya akan melakukan syuting di Queensland, Australia. Nick Stoller dan Danielle Sanchez-Witzel akan menjadi penulis skenario untuk film tersebut, sementara kursi sutradara dipercayakan kepada James Bobin.

