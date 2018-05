LOS ANGELES – JK Rowling kembali melakukan tradisi tahunannya dengan meminta maaf kepada para penggemar di hari peringatan Battle of Hogwarts. Pasalnya, pertempuran Harry Potter dan pasukan Lord Voldemort itu meninggalkan duka karena beberapa karakter favorit penonton harus terbunuh.

Salah satu karakter yang paling disesalkan kematiannya tentu saja adalah Dobby the House Elf. Rowling pun meminta maaf melalui akun Twitter resminya.

“Hari ini hari peringatan itu lagi. Tahun ini, aku meminta maaf karena membunuh seseorang yang tidak mati selama #BattleofHogwarts, tapi ia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang-orang yang ingin memenangkan perang itu. Aku merujuk, tentu saja, untuk Dobby the house elf,” tulisnya seperti yang dilansir dari Eonline.

It's that anniversary again. This year, I apologise for killing someone who didn't die during the #BattleofHogwarts, but who laid down his life to save the people who'd win it. I refer, of course, to Dobby the house elf.