LOS ANGELES - DC, yang merupakan rival dari Marvel soal karakter superhero, punya banyak rencana untuk mengangkat karakter pahlawan mereka ke layar lebar.

Adalah Black Adam, salah satu tokoh yang sedang hangat dibicarakan untuk ditampilkan. Tokoh ini sudah dikonfirmasi akan muncul di sebuah film dan aktor Dwayne “The Rock” Johnson terpilih untuk melakonkannya.

Kabar tersebut disambut sangat baik oleh aktor yang juga terlibat dalam sejumlah proyek film DC, yaitu Henry Cavill. Aktor yang memerankan tokoh Superman dalam sejumlah film DC itu ingin agar karakternya bertarung melawan Black Adam.

“Banyak yang berputar di semesta (DC) dengan itu. Tentu jika Black Adam menjadi resmi, dia akan memerankannya. Saya yakin itu akan jadi Shazam/Black Adam dulu. Kalau itu terjadi, itu pasti masuk akal. Tapi, kalian tidak akan pernah tahu, mungkin akan ada film Superman dan Shazam datang dan menolong,” papar Henry kepada MTV.

Dwayne Johnson (Foto: Hollywood)

Keinginan Henry itu muncul beberapa saat setelah The Rock mengungkapkan harapannya agar film Black Adam dirilis pada 2019. The Rock direncanakan muncul sebagai tokoh jahat di film DC terbaru itu, dan setelah sejumlah penundaan terhadap proyek ini, The Rock mengonfirmasikan adanya kemajuan signifikan terhadap film ini.

“Skripnya sudah ada, itu bagus, kami sedang mengerjakannya. Kalau semuanya muncul bersama dengan cara yang kami antisipasi, itu rasanya seperti film 2019,” ujar dia seperti dikutip Bang Showbiz.

Sudah bukan rahasia lagi kalau film-film DC sering kali dibayang-bayangi film-film buatan Marvel, seperti Iron Man, Avengers, Thor ataupun Captain America. Tapi, The Rock yakin DC tahu apa yang mereka lakukan.

“Marvel melakukan pekerjaan yang bagus dalam membangun semesta mereka dan DC melakukan pekerjaan yang bagus dalam menemukan jejak dan irama film mereka,” ujar The Rock.

