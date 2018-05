Terimakasih mama dan papa yang udah membesarkan aku selama ini, yang sudah memberikan kebebasan untuk aku menentukan pilihan hidup. Sehingga aku bahagia dalam menjalani hidup yang aku inginkan. . Sekarang aku minta izin semua ilmu dan kebaikan yang kalian berikan untuk dijadikan tiang keluarga aku nanti. . Semoga aku bisa membesarkan keluargaku dengan kebijaksanaan yang mama berikan dulu pada malam2 di saat aku butuh bimbingan. . Semoga aku bisa menjaga keluargaku dengan semangat yang papa curahkan dulu di pagi2 menjelang hari yang berat. . Karena kalian adalah cahaya di persimpangan hidup yang terkadang gelap tanpa tanda bahaya. . Karena kalian adalah hangat di dalam dada, ketika suatu sore nanti aku duduk di taman bersama anak dan cucu di pangkuan, di tengah mendung dan gerimis yang terlalu dingin.

