JAKARTA - Aktris cantik Amanda Rawles rupanya telah menyelesaikan pendidikan di bangku SMA. Kini, dara 19 tahun ini bakal melanjutkan studi kuliahnya di luar negeri. Ya, Australia rupanya menjadi tempat yang cocok bagi Amanda Rawles untuk kembali menempuh pendidikan.

"Ada sih rencana (ke Australia), karena aku kan baru lulus SMA, jadi di sana mau lanjutin kuliah," kata Amanda Rawles saat dijumpai di kawasan Senayan City, Jakarta Pusat pada Senin 30 April 2018.

Lantas apakah dengan keinginan Amanda Rawles menempuh pendidikan di Australia, bakal meninggalkan pekerjaannya sebagai aktris?

Tampaknya pemain film Jailangkung 2 ini tak akan meninggalkan kariernya dalam hal berakting. Sebab, Amanda menilai pekerjaannya dalam dunia akting dapat disiasati dengan waktu libur kuliah. Ia pun tak masalah bila harus bolak-balik untuk pekerjaannya sebagai aktris.

"Enggak meninggalkan (dunia akting) juga sih, karena kalau kuliah pasti ada libur juga kan, dua atau tiga bulan libur, pasti aku balik ke sini. Dan mungkin malah tahun-tahun belakangan ini banyak film yang rilis, mungkin kalau aku ke Australia itu bakal lebih seimbang. Exposure aku enggak terlalu banyak, bisa istirahat dikit tapi enggak menghilang," sambungnya.

Sementara itu, bila berbicara soal jurusan kuliah yang bakal ditempuh oleh Amanda Rawles, dirinya belum mengetahui secara pasti. Tetapi jurusan komunikasi tampaknya menjadi peluang besar untuk diambil oleh dara kelahiran 4 Agustus 1998 ini. Hal itu dikarenakan jurusan itu dekat dengan pekerjaannya sebagai seorang aktris.

"Belum hunting banget, tapi baru kepikiran aja, mungkin ambil jurusan komunikasi, karena masih ada relation-nya juga sama kerjaan aku," terangnya.

"Karena aku actor dan entertainer itu sangat penting untuk aku communicate sama orang-orang. I think its best choice buat ambil jurusannya," pungkasnya.

