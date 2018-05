LOS ANGELES – Taylor Swift baru akan memulai kembali tur dunianya pada tanggal 8 Mei 2018 di Glendale, Arizona. Bertajuk Reputation World Tour, acara ini akan menjadi tur dunia pertamanya setelah merilis album baru tahun lalu.

Meski belum resmi dimulai, popularitas Swift sudah tak bisa terbantahkan. Tur Reputation bahkan sudah memecahkan rekor sebagai tur dengan pengunjung terbanyak mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh One Direction di tahun 2014.

Hingga sejauh ini, jumlah penonton yang sudah membeli tiket mencapai 56.524 orang. Angka tersebut belum mencapai akhir karena dipercaya masih akan bertambah pada Hari H.

Tom Sadler, selaku presiden dan CEO dari Arizona Sports and Tourism Authority, mengatakan bahwa jumlah penonton yang akan hadir sangat membludak. Sebelumnya jumlah penonton terbanyak dipegang oleh Harry Style dkk.

“11 hari sebelum tampil, Swift sudah melewati jumlah penonton One Direction,” ucap Sadler belum lama ini.

Selain dinantikan oleh para penggemar, strategi pemasaran Swift untuk turnya pun memang dirasa berhasil. Apalagi ia akan menampilkan dua penyanyi hebat sebagai pembuka di tur tersebut. Nama Camila Cabello dan Charli XCX tentu menjadi nilai lebih untuk para penggemar datang dan menyaksikan konser tersebut.

Tak hanya itu saja, pelantun lagu Look What You Made Me Do ini juga memberikan update harian tentang persiapan tur melalui Instagram Story-nya. Setiap hari, Swift akan mengungkap fakta-fakta baru nan menarik untuk para penggemar dari tur yang akan dijalaninya itu.

