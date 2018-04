SEOUL – Aktor Ahn Hyo Seop dikabarkan tengah mempertimbangkan tawaran untuk bermain dalam drama terbaru SBS, I’m 30 but 17 (judul sementara). Hal itu diungkapkan Starhaus Entertainment, agensi sang aktor, pada Senin (30/4/2018).

“Ahn Hyo Seop mendapatkan tawaran membintangi I’m 30 but 17 dan saat ini sedang mempertimbangkannya. Namun belum ada keputusan resmi dari sang aktor tentang hal itu,” ujar Starhaus Entertainment seperti dilansir dari Soompi.

Baca juga: SBS Pinang Shin Hye Sun untuk Bintangi I'm 30 But 17

Namun apabila dia menerimanya maka aktor 23 tahun tersebut akan memerankan tokoh Yoo Chan, ketua klub dayung SMA Taesan. Dia merupakan atlet yang kuat, periang, dan bersemangat tinggi. Meski begitu, Yoo Chan juga dikenal sangat kompetitif dalam bidang olahraga.

Ahn Hyo Seop saat ini diketahui terlibat dalam dua judul drama: Top Management dan Clean with Passion for Now. Sayangnya, syuting drama Clean with Passion for Now harus ditunda karena Kim Yoo Jung, sang pemeran utama wanita mengalami gangguan kesehatan.

Ahn memulai kariernya dengan bermain dalam Splash Splash Love pada 2015. Setahun kemudian, dia bermain dalam tiga drama sekaligus: One More Happy Ending, Happy Home, dan Entertainer.

Sementara tahun lalu, dia bermain dalam drama 6 episode Three Color Fantasy yang diperankannya bersama aktris Kim Seul Gi. Pada tahun yang sama dia juga bermain dalam My Father is Strange yang membawanya memenangi trofi Rookie Award dari Asia Artist Awards 2017.

Selain Ahn Hyo Seop, aktris My Golden Life Shin Hye Sun dan bintang Temperature of Love Yang Se Jong telah lebih dahulu mengamankan posisi mereka sebagai pemeran utama dalam I’m 30 but 17. Kabar keduanya mendapatkan tawaran bermain dalam drama tersebut diumumkan pada pertengahan Maret 2018.

Baca juga: Tinggalkan SM Entertainment, Henry Lau Dirikan One-Man Agency

Drama I’m 30 but 17 digarap Jo Sung He, penulis skenario di balik drama komedi romantis She was Pretty. Drama ini diperkirakan akan tayang sekitar Agustus 2018, setelah penayangan Wok of Love.

Drama Wok of Love akan menjadi proyek drama romantis perdana yang diperankan Jang Hyuk dalam 4 tahun terakhir. Drama berkonsep kuliner itu akan berakting bersama Jung Ryeo Won dan Junho ‘2PM’.

(SIS)