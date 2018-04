LOS ANGELES - Ariana Grande dikabarkan telah mempersiapkan salah satu single terbarunya yang diduga memiliki judul R.E.M. Hal ini ditunjukkan Ariana dengan membuat beberapa postingan yang diduga menjadi pecahan lirik dari lagu tersebut.

Namun, apa arti dari R.E.M, yang menjadi judul dari lagu tersebut? Ternyata kata tersebut memiliki sebuah kaitan dengan mimpi.

Dalam postingan Instagram Storiesnya, Ariana memposting arti dari kata R.E.M. Ternyata, dari postingan tersebut, REM diketahui merupakan sebuah fase dalam tidur.

“Sebuah kondisi saat tidur yang ditandai dengan kedipan mata yang sangat cepat, bermimpi lebih dalam dan pergerakan tubuh lebih banyak, serta pertambahan kecepatan denyut dan pernafasan,” begitulah isi dari penjelasan REM yang diuggah oleh Ariana seperti dilansir Teen Vogue, Senin (30/4/2018).

Hal ini sangatlah masuk akal jika dicocokkan dengan beberapa kalimat yang diunggah oleh Ariana sebelumnya.

“last night ..... boy i met you ... yea ..... when i was sleeeeeeep ... you're such a dream to me,” cuit Ariana.

Potongan kalimat ini dapat diartikan jika seseorang telah bertemu dengan seorang pria di dalam mimpi, yang merupakan laki-laki impiannya. Hal ini terkadang wajar terjadi pada saat seseorang masuk ke dalam tidur REM.

Sayangnya, hingga saat ini Ariana pun masih menampik spekulasi para peggemarnya terkait nama dari single terbarunya. Dia juga membantah kabar jika dirinya akan mengeluarkan single ini beberapa hari lagi.

Di lain pihak, ini akan menjadi kejutan terbaru Ariana untuk penggemar. Pada pekan Coachella beberapa minggu lalu, Ariana mengejutkan fans dan publik saat ia membawakan lagu baru berjudul No Tears Left to Cry bersama DJ Kygo.

Kembalinya Ariana dengan lagu baru ini tentu disambut baik oleh pecinta musik. Pelantun Side to Side tersebut sempat vakum setelah tragedi ledakan bom di konser Manchester akhir tahun lalu. (lid)

