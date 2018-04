JAKARTA - Karier Iko Uwais di dunia film internasional semakin berkebang. Kehadirannya saat mempromosikan film terbarunya yang berjudul film Mile 22 di red carpet CinemaCon 2018 di The Colosseum Caesars Palace, Las Vegas, Amerika Serikat, dihadiri banyak bintang hollywood.

Kegiatan Iko selama promosi film terbarunya bersama Mark Wahlberg, Ronda Rousey, Lauren Cohen, dan sutradara Peter Berg tersebut diunggah ke dalam akun instagram pribadi Iko Uwais. Berbagai foto dan Video Iko mendapat banyak perhatian.



"Awesome time at CinemaCon #Mile22 @mile22movie @audyitem @rickysiahaan," tulisnya Iko pada video tersebut.

Namun, ada yang menarik saat Iko Uwais diwawancara oleh media asing. Seorang wanita tanpa berkedip memandangi Iko sambil mengigit jarinya. Hal itu justru menjadi fokus utama yang banyak dikomentari oleh ara netizen."Salfok sama Si mbak nya.... ngeliatinnya kayak gitu banget. Terpesona dengan kegantengan orang indonesia ya mbak? 😆," tulis @rizky.elsarizki.

Berbagai video lainnya pun diunggah oleh Iko. Seperti Wawancara Mark Wahlberg oleh media asing."Iko.uwaisAnother CinemaCon moment. Be sure to catch #Mile22 when it comes out on August 3. There will be @markwahlberg @laurencohan @rondarousey and yours truly bringing mayhem your way. @audyitem @rickysiahaan," tulis Iko lagi.

Tidak hanya itu, suami penyanyi Audy Item ini juga mengunggah foto kebersamaannya dengan para pemain dan sutradara film tersebut sambil berangkulan di red carpet CinemaCon 2018.

"Friends. Family. #Mile22 #CinemaCon," tulis keterangan foto yang diunggah Iko Uwais.

