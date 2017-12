JAKARTA - Audy Item terlihat sedang berbahagia. Sebab, ia baru saja bertemu dengan aktor Hollywood idolanya, Mark Wahlberg.

Seperti yang ditunjukkan Audy Item di laman Instagram, proses pertemuan itu diprakarsai oleh sang suami, Iko Uwais. Pria yang meminang Audy di 2012 itu diketahui akan menjadi lawan main Mark Wahlberg dalam film Mile 22. Dari situ, ia pun memanfaatkan momen bersama Wahlberg untuk mempertemukannya dengan sang istri lewat layanan video call.

"The higlight of my day," tulis Audy Item dalam keterangan foto.

Sayang, Audy Item rupanya juga tidak dapat menutupi rasa gugup saat berhadapan dengan Mark Wahlberg. Oleh karenanya, ia juga langsung menyampaikan permintaan maaf pada Wahlberg atas ekspresi aneh yang ia tunjukkan sebelum berterima kasih atas kesempatan yang didapat.

"Hope to meet you soon," lanjut Audy Item dalam keterangan foto sambil menjelaskan bahwa ia merupakan fans berat Mark Wahlberg.

Postingan itu sendiri langsung banjir komentar positif. Tak hanya dari warganet, kalangan artis pengguna Instagram bahkan juga ikut menyampaikan pendapat mereka.

"So good! Happy for you!," kata Mike Lewis menyelamati keduanya.

(aln)