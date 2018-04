JAKARTA - Iko Uwais terus membuat bangga Indonesia dengan mengembangkan kariernya ke kancah Hollywood. Yang terbaru, suami Audy Item tersebut diketahui terlibat dalam penggarapan film Mile 22.

Dalam rangka mempromosikan Mile 22 jelang penayangannya musim panas ini, Iko Uwais menghadiri acara CinemaCon. Bertempat di Caesars Palace, Las Vegas, Amerika Serikat, Iko membagikan sedikit foto dan momennya di CinemaCon.

Melansir Sindonews.com, Minggu (29/4/2018), Iko hadir bersama sejumlah bintang Hollywood yang merupakan lawan mainnya di film Mile 22. Sebut saja Mark Walhberg, Ronda Rousey, Lauren Cohen, dan sutradara Peter Berg.

Dia mengunggah foto dirinya bersama pemain dan sutradara film tersebut sambil berangkulan di red carpet CinemaCon 2018.

"Friends. Family. #Mile22 #CinemaCon," tulis keterangan foto yang diunggah Iko.

Dalam kesempatan tersebut aktor yang populer lewat film The Raid itu juga terlihat diwawancarai oleh beberapa media asing. Ini terlihat dari video yang diunggahnya. Sementara pada video lain, pemilik nama asli Uwais Qorny itu tertawa bahagia saat diwawancarai media asing.

"Awesome time at CinemaCon #Mile22 @mile22movie @audyitem @rickysiahaan," tulisnya Iko pada video tersebut.

"Another CinemaCon moment. Be sure to catch #Mile22 when it comes out on August 3. There will be @markwahlberg @laurencohan@rondarousey and yours truly.

Mile 22 merupakan film yang berkisah tentang seorang anggota intelijen yang berupaya untuk membantu menyelundupkan seorang petugas polisi misterius ke luar negeri. Film ini akan tayang pada 3 Agustus 2018 mendatang.

