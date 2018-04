JAKARTA - Banyaknya pasangan yang menikah muda ternyata tidak berpengaruh bagi seorang Yuki Kato. Dia mengaku punya pandangan sendiri tentang pernikahan.

"Pernikahan itu krusial ya kalau menurut aku, kayak ya sudah one in lifetime gitu loh. Kalau menurut aku pribadi ya harus menemukan seseorang yang klik," ungkap Yuki Kato di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (28/4/2018).

Bagi Yuki, butuh lebih dari sekadar rasa cinta untuk melanjutkan hubungan ke pelaminan. Ada hal-hal lain di luar cinta yang perlu terpenuhi sebelum satu pasangan itu sepakat untuk menikah.

"Kita nikah sampai maut memisahkan, mau enggak mau lama-lama fisik berubah, kecantikan kegantengan juga hilang, tapi kan yang enggak pernah hilang ya personality kita terhadap pasangan kita kan. Jadi kayaknya nemuin yang klik itu tuh, tapi susah banget," lanjut dia.

Dalam kesempatan yang sama, Yuki turut mengomentari maraknya tren nikah muda di Tanah Air. Meski tidak sepenuhnya menyayangkan, Yuki seolah tetap menganggap pasangan yang menikah muda kurang matang dalam berpikir.

"Ya mungkin memang kecintaan kali ya. Aku sih mikirnya gitu. Mungkin sudah kecintaan terus juga sudah memantapkan hatinya kayak oke, he's the one atau she's the one, jadi ya sudah langsung nikah. Gitu kali ya. Enggak mikir dia nikah itu mahal, belum ngurus keluarga, anak, aduh Tuhan," tutur dia.

Terakhir, Yuki Kato tetap menegaskan dirinya enggan menikah muda dengan pertimbangan yang sudah dia sampaikan. Karena itu, bintang Cahaya Cinta Pesantren itu memastikan belum akan menikah tahun ini.

"Kalau untuk tahun ini ya belum ya, masih umur 23 coy. Gue belum mencicipi dunia, belum keliling-keliling, belum menantang diri gue sendiri, jadi kayaknya belum," pungkas Yuki Kato. (lid)

