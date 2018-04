LOS ANGELES - Fans mendapat peluang untuk memiliki barang asli dari film Star Wars: Return of the Jedi. Pasalnya salah satu properti dari Star Wars: Return of the Jedi, yakni pistol Han Solo akan segera dilelang.

Dikutip dari ANTARA, Minggu (29/4/2018), proses lelang akan digelar pada Juni 2018 mendatang. Pistol legendaris tersebut memiliki harga jual sekitar Rp6,9 miliar.

Pistol laser itu, yang digunakan Harrison Ford pada film "Star Wars: Return of the Jedi" pada 1983, adalah salah satu dari dua pistol bukan-tembak dalam film tersebut dan dikenal di dunia "Star Wars" sebagai DL-44. Keberadaan senjata pendukung kedua tidak diketahui, kata Julien's Auctions.

Ford terlihat menggunakan pistol itu dalam banyak adegan, mulai dari "Return of the Jedi". Senjata kuat seperti pedang laser tersebut adalah salah satu alat peraga film paling terkenal dari film waralaba rekaan ilmiah itu.

Pistol tersebut akan dilelang pada Juni dan dijual untuk pertama kali. Peraga itu dibuat pengarah seni "Return of the Jedi", yaitu James L. Schoppe, yang berasal dari Amerika Serikat, yang memberikan pistol itu setelah pengambilan gambar film itu berakhir, bersama dengan kenang-kenangan lain, yang telah ia simpan selama 35 tahun.

Pistol pahlawan tersebut akan dilelang di Las Vegas dan secara daring di juliensauctions.com pada 23 Juni dan memiliki perkiraan pra-penjualan sebesar sekitar Rp4,1 miliar hingga hampir tujuh miliar.

Barang kenangan "Star Wars" adalah salah satu koleksi budaya "pop" paling dicari. Pedang laser asli, yang digunakan tokoh Luke Skywalker, dijual seharga Rp6,2 miliar pada tahun lalu dan robot "droid" R2-D2, yang digunakan dalam beberapa film itu, terjual hingga Rp37,2 miliar. (lid)

(kem)