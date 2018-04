JAKARTA - Sepuluh posisi teratas musik Korea mengalami perubahan yang drastis. MAMAMOO yang pekan sebelumnya berhasil menempati posisi teratas, harus rela tergeser jauh ke bawah di urutan ke delapan. Tak hanya MAMAMOO, beberapa posisi teratas pekan lalu juga kini menempati posisi bawah, bahkan terdapat beberapa lagu yang menghilang dari chart musik Korea ranking sepuluh teratas.

Pekan ini merupakan waktu yang tepat untuk lagu pendatang baru menunjukkan eksistensinya. Enam posisi teratas ditempati oleh lagu yang sebelumnya tidak menempati posisi teratas seperti lagu dari Nilo, TWICE, Haon ft. Sik-K, MeloMance, Haon x Vinxen, dan WINNER.

Posisi teratas chart musik Korea ditempati oleh Nilo dengan lagu Passer By yang menggeser MAMAMOO di pekan sebelumnya. Kemudian posisi kedua disusul oleh lagu dari TWICE, What Is Love.

Selanjutnya, Haon featuring Sik-K mendiami posisi ketiga dengan lagu Boong Boong. Posisi berikutnya diikuti oleh MeloMance dengan lagu terbarunya berjudul You.

Pekan ini, posisi kelima ditempati oleh Haon x Vinxen dengan lagu terbaru mereka Barcode. Kemudian, posisi tersebut diikuti oleh WINNER yang berada di posisi enam.

Sementara itu, Big Bang yang pekan sebelumnya berada di posisi dua, harus puas terdepak ke posisi tujuh teratas. Hampir serupa dengan Big Bang, MAMAMOO yang memimpin pada pekan lalu, harus tergeser jauh ke posisi delapan.

IKON yang sebelumnya berada di posisi ke lima, harus puas berada di posisi sembilan. Sementara Vinxen ft. Woo Woo Jae berada di posisi terbawah minggu ini.

Berikut daftar 10 lagu yang menduduki chart musik Korea yang dirangkum Okezone dari Gaon Chart, Minggu (29/4/2018) :

1. Passer By - Nilo

2. What Is Love - TWICE

3. Boong Boong - Haon ft. Sik-K

4. You - MeloMance

5. Bar Code - Haon x Vinxen

6. Everyday - WINNER

7. Flower Road - Big Bang

8. Stary Night - MAMAMOO

9. Love Scenario - iKON

10. Not At All - Vinxen ft. Woo Won Jae

