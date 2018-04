JAKARTA - Sepuluh chart musik Korea teratas tak mengalami pergeseran sedikitpun pada Minggu (15/4/2018).



MAMAMOO dengan single berjudul Starry Night menjadi penguasa chart musik Korea pekan ini setelah dua minggu sebelumnya berada di urutan kedua. Berikutnya tetap diisi formasi sama persis dengan minggu lalu seperti BIGBANG, GOT7, Heize, Gaeko, iKON secara berurutan.

Meskipun berada di posisi kelima, namun iKON tetap mampu menunjukkan kualitas lagu berjudul Skenario tersebut. Pasalnya single ini telah berada di sepuluh tangga teratas sejak beberapa bulan terakhir. Bahkan ia menduduki peringkat pertama lebih dari sebulan lamanya.





Selain Starry Night, MAMAMOO juga menjadi penghuni di tangga keenam dengan single Bboom Bboom. Berijutnya adalah Jang Deok Cheol menyusul dengan lagu berjudul Goid Old Days.

Berikut adalah daftar 10 lagu yang menduduki charr music Korea yang dirangkum Okezone dari Billboard:



1. Starry Night - MAMAMOO

2. Flower Road - BIGBANG

3. Look - GOT7

4. Jenga - Heize, Gaeko

5. Love Scenario - iKON

6. Bboom Bboom - MOMOLAND

7. Good Old Days - Jang Deok Cheol

8. Didn't Know Me - HEIZE

9. Only Then - Roy Kim

10. Bad Boy - Red Velvet





(edi)