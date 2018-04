SEOUL – Seohyun ‘SNSD’ akhirnya menerima tawaran bermain dalam drama terbaru MBC, bertajuk Time. Kepastian itu diumumkan MBC pada Jumat (27/4/2018).

Dengan begitu, ini menjadi proyek terbaru Seohyun setelah tahun lalu sukses dengan Bad Thief, Good Thief. Drama arahan Oh Kyung Hoon dan Jang Joon Ho yang juga tayang di MBC tersebut debut dengan rating cukup positif, mencapai 9,1 persen.

Performa itu terus naik pada episode pamungkas yang mencapai rating dua digit, sebesar 13,4 persen. Tak hanya rating mumpuni, Seohyun juga meraih dua trofi perdananya dalam dunia akting lewat drama tersebut. Tahun lalu, dia memboyong pulang trofi Best New Actress dari Korea Drama Awards dan Golden Acting dari MBC Drama Awards.

Studio Dragon sebagai rumah produksi Time pertama kali mengumumkan tengah mendekati Seohyun pada 12 April 2018, setelah Jeon So Min menolak pinangan mereka. IAM Entertainment, selaku agensi Jeon So Min mengungkapkan, pihaknya telah mendiskusikan proyek itu cukup lama. Namun pada akhirnya, aktris 1% of Anything tersebut memutuskan untuk menolak tawaran tersebut.

“Kami sangat berterima kasih karena staf produksi telah mempertimbangkan artis kami. Semoga Jeon So Mi bisa menyapa penonton dalam waktu dekat lewat proyek lain,” ungkap IAM Entertainment.

Dengan Seohyun menerima tawaran tersebut, maka dia akan beradu akting dengan aktor muda yang tengah naik daun, Kim Jung Hyun. Seperti diketahui, Kim baru saja menyelesaikan penayangan drama populer Go Go Waikiki.

Dalam Time, Seohyun akan memerankan karakter Seol Ji Hyun, perempuan periang dan optimistis yang menjadi tulang punggung keluarganya sejak muda. Dia terpaksa putus sekolah dan memilih untuk bekerja demi menghidupi ibu dan adiknya.

Sementara Kim Jung Hyun akan berperan sebagai seorang pria yang tengah menanti kematiannya. Dia akan melakukan apa saja untuk bisa menebus rasa bersalahnya kepada Seol Ji Hyun. Hal itu dilakukannya karena telah merusak kehidupan Seol di masa lalu.

Pencinta drama Korea bisa menikmati Time pada Juli mendatang, setelah Come and Hug Me menyelesaikan masa tayangnya.

