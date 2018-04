JAKARTA - Drama percintaan Jennifer Dunn dan Faisal Harris belum menemui ujungnya. Bahkan belum lama ini publik digegerkan dengan foto Jennifer Dunn bersama keluarga besar dari Faisal Harris. Hal itu pun diunggah oleh akun gosip @lambe_turah.

Dari foto tersebut, tampak Jedun, sapaan akrab Jennifer Dunn sedang menggendong seorang anak kecil sembari mengumbar ekspresi bahagia. Dan yang lebih menarik, dari foto tersebut juga memperlihatkan sang ibunda dari Jennifer Dunn.

Melihat unggahan itu, Shafa Harris, anak dari Faisal Harris tak tinggal diam, remaja ini kembali bereaksi dengan memberikan komentar pedas lewat instagram storie. Merasa tak terima lantaran telah dikhianati, Shafa pun tak segan mengeluarkan kata kasar pada instagram storienya itu.

"I just saw a picture of my dad's family with the mother of the per*k, I have been betrayed this whole time. (Aku telah melihat foto keluarga ayahku dengan ibunda dari per*k, aku merasa dikhiati)," tulis Shafa Harris.

Lebih lanjut, Shafa tak lupa mencolek akun sang ibunda, Sarita Abdul Mukti dalam video tersebut. Menurutnya, jikalau sang ibunda dan sang kakak melihat foto itu, mereka juga akan ikut tertawa seperti yang ia lakukan pada video tersebut.

Sementara itu dalam unggahan video tersebut, Shafa juga mengungkapkan sesuatu yang menarik, dimana nyatanya ia tak menyukai sang nenek, dimana ibunda dari Faisal Harris.

"Grandma if you see this, I never like you, I was faking this the whole time, I never like you grandma (Nenek jika kamu melihat video ini, aku tidak pernah menyukaimu, aku selama ini berpura-pura, aku tidak menyukaimu nenek)," ungkap Shafa kembali.

Sontak dengan tersebarnya foto ini, membuat para warganet beramai-ramai memberikan tanggapan. Warganet justru mendukung reaksi dari Shafa Harris dan sayangnya Jedun kembali menjadi menjadi bulan-bulanan warganet.

"WOW SAYA MENCIUM BAU BAU PENGHIANATAB," tulis @never_compromised.

"Keluarga edannnn anak selingkuh kok malah dibela πŸ‘ŽπŸ‘ŽπŸ‘Ž," tulis @jullianais.

"Gatel pengen komen.. haduuuhhh.... haduuuuh.... gemes ya, big hug buat bunda @queen_saritaabdulmukti 😘😘," tulis @bluesybuzzrethna.

Nama dari Jennifer Dunn memang tak luput dari pemberitaan media belakangan ini. Belum kelar kasus narkoba yang menjeratnya, kini namanya harus kembali tercoreng lantaran foto tersebut.

Seperti diketahui, Jennifer Dunn menjadi sorotan karena sifatnya yang dituding sebagai pelakor (perebut kali orang). Nama Jedun pun mencuat akibat label pelakor yang disematkan publik untuknya.

