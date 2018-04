LOS ANGELES – Para penggemar DJ Avicii berkumpul di Stockholm’s Sergels Torg Plaza, Swedia, untuk memberikan penghormatan terakhir bagi sang idola. Seperti diberitakan sebelumnya, musisi yang merangkap produser ini meninggal dunia di usia 28 tahun pada hari Jumat 20 April 2018.

Dari video BBC, raut kesedihan terlihat dari ribuan penggemar yang datang di acara tersebut. Tangis haru juga menyertai saat pembawa acara meminta waktu sejenak untuk mengenang Avicii.

“Kami sebenarnya tidak ingin percaya dengan berita kematian ini karena rasanya sungguh aneh. Karena kami juga tidak pernah mendengar kabarnya untuk sementara waktu. Selain itu dia juga masih sangat muda,” kata salah satu penggemar.

Baca Juga: Syuting Bareng, Tubuh Boy William Dipegang-pegang Ayu Ting Ting

Baca Juga: Verrell Bramasta Gendong Natasha Wilona, Respons Negatif Bermunculan

Demi mengenang kepergian Avicii, penyelenggara pun melantunkan lagu-lagu terbaik dari sang legenda EDM seperti Wake Me Up, Hey Brother, dan lagu terbarunya bersama Rita Ora, Lonely Together.

Avicii bisa dianggap sebagai salah satu musisi terbesar yang datang dari tanah Swedia. Karya-karyanya pun selalu mengiringi acara-acara EDM besar di segala penjuru dunia.

Selamat jalan, DJ Avicii! Karyamu akan selalu dikenang oleh para pencinta musik dunia.

(ade)