Saya gak mau jadi Kartini Kartini ya Kartini Saya ya saya Saya bersyukur dan senang banget diciptakan Allah SWT sbg saya Saya gak suka pakai kebaya . Saya gak suka pakai korset. Saya gak suka pakai kain. Saya gak suka sanggulan. Tapi bukan berarti saya tak bisa menenun cinta untuk bangsa ini, bukan berarti saya tak boleh memintal prestasi untuk negeri ini, bukan berarti saya tak pantas merajut kasih untuk pertiwi. Jika Kartini masih hidup Pasti beliau juga gak suka pakai headpiece kayak saya kan. Semua perempuan punya cara yg berbeda dalam mencintai bangsanya. Saya kagum dan bangga pada sosok Kartini. Perjuangannya utk perempuan Indonesia sangat tinggi. Kecerdasannya diakui dunia . Kartini tidak suka mainstream. Beliau justru mendobrak keras aturan2 kaku yang ditanamkan perempuan pada jamannya. Biar saja bergulir cinta perempuan untuk bangsa Indonesia dengan caranya masing2. . " Selamat hari Kartini " . 📷 @karinayasmine MUA @dhirmanputra Headpiece @rinaldyyunardi @rinaldyyunardiofficial Hijab stylist @saiia_aini #mellygoeslaw #harikartini

