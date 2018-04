JAKARTA - Hubungan istimewa antara Deva Mahenra dengan Velove Vexia makin terbuka. Baru-baru ini, Deva bahkan menyematkan kalimat romantis di postingan Intagram pribadinya untuk putri O.C. Kaligis tersebut.

- Baca Juga: Jadi Penyanyi, Deva Mahenra Tetap Prioritaskan Akting

Deva mengucapkan terima kasih untuk Velove atas segala kebahagiaan yang telah diberikan. Salah satunya terjadi saat pertambahan usia bintang film Sabtu Bersama Bapak tersebut.

"Teruntuk perempuan manis berjaket biru di sebelahku, terima kasih sudah mengumpulkan kebahagiaan demi kebahagiaan untukku hari ini," tulisnya.

"I’m so blessed and beyond happy," tambah Deva Mahenra dalam akun @devamahenra.

Netizen pun lantas membanjiri kolom komentar Deva dan fokus pada ungkapan terima kasihnya untuk Velove. Banyak pula yang terbawa perasaan alias baper atas postingan Deva Mahenra kali ini.

"salfok sama captionnya yang teruntuk perempuan manis berjaket biru uuhhh," tutur seorang netizen.

Postingan Deva kali ini ternyata sengaja dilakukan saat usianya genap 28 tahun pada 19 April 2018 tersebut. Velove memang mengenakan jaket biru dan duduk di samping aktor kelahiran Makassar tersebut yang juga ditemani oleh rekan-rekan lainnya.

Deva mengungkapkan ucapan syukur karena diberi kesehatan dan kasih sayang dari orang-orang sekitarnya. Meskipun terkesan sederhana namun ia merasa perayaan ulang tahunnya tersebut sangat istimewa.

"Saya bersyukur atas hari ini bukan hanya karena kesehatan dan umur panjang, tapi juga karena keberadaan dari orang-orang yang senantiasa tulus mendoakan —terlepas dari ada atau tidaknya suara-suara meriah sebuah perayaan," tulisnya di awal caption.

- Baca Juga: Pahami Proses Taaruf, Deva Mahenra Dikabarkan Mau Nikah?

"Teruntuk teman-teman di lini masa dan sahabat-sahabatku di foto ini, terima kasih atas seluruh doa, ucapan, serta kesediaan untuk hadir. Dariku, semoga doa dan kebaikan yang sama segera berbalik secara berlipat merengkuh satu persatu dari kalian," sambung Deva Mahenra.

(edh)