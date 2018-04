SEOUL – Pascasukses Because This is My First Life pada 2017, aktor Lee Min Ki berencana comeback ke layar kaca dalam waktu dekat. Pada Rabu (18/4/2018), Good Management mengonfirmasi rencana tersebut.

“Lee Min Ki mendapatkan tawaran untuk membintangi drama The Beauty Inside yang akan ditayangkan oleh JTBC. Dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut. Namun belum ada kepastian resmi dari artis kami untuk bermain dalam drama tersebut,” kata Good Management seperti dilansir dari Soompi.

Selain Lee Min Ki, aktris Temperature of Love Seo Hyun Jin juga dikabarkan tengah mempertimbangkan tawaran untuk menjadi pemeran utama wanita dalam drama tersebut. Hal itu diumumkan Management Soop, selaku agensi Seo, pada 29 Januari 2018.

“The Beauty Inside adalah salah satu proyek yang ditawarkan padanya. Dia tengah mempertimbangkan tawaran tersebut,” ujar agensi tersebut.

Drama ini diadaptasi dari film Amerika berjudul serupa yang dirilis pada 2012. Kisahnya sempat diangkat ke layar lebar Korea oleh sutradara Baek Jong Yul, pada 20 Agustus 2015. Selama penayangannya, film tersebut menjual 2 juta tiket dengan pendapatan sekitar USD14,7 juta.

Dalam versi film, The Beauty Inside bercerita tentang seorang pria yang selalu terbangun di tubuh berbeda akibat fenomena supernatural. Ia sempat merasuki tubuh Park Seo Joo, Seo Kang Joon, Lee Jin Wook, Yoo Yeon Seok, Chun Woo Hee, Juri Ueno, hingga almarhum Kim Joo Hyuk. Namun dalam versi drama, pertukaran tubuh akan terjadi pada karakter utama wanita.

Apabila Lee Min Ki menerima tawaran tersebut, ini akan menjadi proyek terbarunya, setelah Because This is My First Life. Drama yang tayang di tvN pada 9 Oktober-28 November 2017 itu diketahui sebagai proyek akting perdana Lee di layar kaca setelah hiatus selama hampir 5 tahun.

Sepanjang 2011-2015, Lee Min Ki diketahui lebih banyak bermain di proyek layar lebar, mulai dari Quick, Spellbound, Very Ordinary Couple, Monster, For the Emperor, hingga Shoot Me in the Heart. Awal tahun ini, Lee memulai kegiatannya di dunia akting dengan menjadi bintang tamu dalam Detective K: Secret of the Living Dead.

