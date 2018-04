SEOUL – Kabar baik datang dari aktris dan penyanyi Kim Yoo Jin alias Eugene! Bintang Wonderful Life tersebut mengumumkan tengah mengandung anak kedua bersama sang suami, Ki Tae Young.

Kabar tersebut diungkapkan C9 Entertainment, selaku agensi Eugene, pada Selasa (17/4/2018). “Usia kandungan Eugene telah memasuki 4 bulan dan dijadwalkan melahirkan pada musim gugur tahun ini (sekitar September atau Oktober 2018),” ungkap agensi tersebut.

Ini akan menjadi anak kedua dalam keluarga kecil Eugene dan Ki Tae Young yang menikah pada 2011. Sebelumnya, mereka telah dikaruniai anak perempuan bernama Kim Rohee pada April 2015. Rohee sukses mencuri hati publik Korea ketika tampil dalam program The Return of Superman.

Baca juga: Mengintip 5 Drama Populer Park Seo Joon yang Layak untuk Ditonton Ulang

Mereka memulai episode perdananya pada 7 Desember 2015, saat Rohee masih berusia 9 bulan. Namun, Ki Tae Young dan Rohee memutuskan keluar dari acara tersebut 2 tahun kemudian, tepatnya pada 21 Januari 2018.

“Kami memulai episode pertama dengan kopi dan mengakhirinya dengan kopi pula,” ungkap Ki Tae Young yang mengoperasikan sebuah warung kopi bersama Rohee pada episode pamungkas The Return of Superman. “Aku akan membesarkan Rohee dengan baik. Aku juga berharap semua orang merasa bahagia bersama anak-anak kalian di musim dingin ini,” imbuhnya.

Sementara itu, C9 Entertainment menegaskan, meski hamil, Eugene dipastikan tak akan mundur dari kursinya sebagai host program kecantikan Women Plus Season 2. Sesuai rencana, SBS akan mulai menayangkan acara itu pada 26 April 2018. “Itu akan menjadi satu-satunya program televisi yang akan dibintanginya. Selebihnya, Eugene akan fokus pada kehamilannya,” imbuh agensi tersebut.

(Eugene. Foto: InStyle Korea)

Baca juga: Ditolak SBS, Drama Terbaru Park Hae Jin Bakal Tayang di MBC

Acara itu merupakan reality show bertema kecantikan perdana yang akan dipandu Eugene dalam 5 tahun terakhir. Aktris All About My Mom tersebut akan memandu acara itu bersama model Lee Hyun Yi, aktris Yoon Seung Ah, dan entertainer Jang Do Yeon.

Mengutip Soompi, Eugene terpilih sebagai host dalam program tersebut berkat kemampuannya dalam merias diri. Sebelumnya, personel S.E.S tersebut sempat menjadi presenter Get It Beauty selama 3 tahun, di mana ia kerap berbagi tips dan tricks kecantikan. Sejauh ini, Eugene telah menerbitkan tiga buku tentang rahasianya dalam merias diri.

(SIS)