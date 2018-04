JAKARTA - Aktris sekaligus presenter Jessica Iskandar belum lama ini memutuskan untuk menetap di Amerika. Baru beberapa hari tinggal di Negeri Paman Sam itu, penampilan Jessica berubah dan nyaris tak dikenali.

Melalui akun instagram pribadinya, Jessica Iskandar alias Jedar mengunggah salah satu potret dirinya yang telah berada di Amerika. Dalam foto tersebut terlihat Jedar mengenakan kaos lengan panjang berwarna biru dan oranye. Perubahan warna rambut yang dilakukan Jedar nampaknya berpengaruh juga terhadap wajahnya. Wajah jedar terlihat berbeda dengan sebelumnya.

Sebuah keterangan foto ditulis Jedar untuk melengkapi unggahannya itu. “Love is in the hair,” tulis Jedar melalui instagram, Minggu (15/4/2018).

Melihat unggahan Jedar dengan penampilan yang berbeda itu membuat para warganet ikut menanggapi. Hampir seluruh dari komentar tersebut mengatakan jika Jedar terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Tak jarang pula mereka yang dibuat pangling oleh gaya baru Jedar. Bahkan banyak pula yang mengatakan Jedar seperti boneka barbie. Seperti beberapa komentar berikut ini.

“Ya ampun ini beneran mamanya El? cantik banget sih pangling aku,” tulis akun @abdullah69.

“Cantik banget mommy satu ini, kayak barbie 😍,” tulis akun @ivanarchm.

Sementara itu, salah satu warganet juga mengatakan jika Jedar terlihat seperti bule. “Beneran cantik banget parah bule banget kak,” tulis akun @inspirit_ot7.

Seperti diketahui sebelumnya, Jessica Iskandar secara mendadak mengumumkan mengenai kepindahannya ke Amerika. Jedar mengatakan jika ia akan menetap di Amerika antara tujuh bulan sampai satu tahun. Ia membawa serta putra semata wayangnya, El Barack Alexander.

Keputusan Jessica Iskandar untuk menetap di negeri Paman Sam diumumkan di salah satu program televisi yang dibintanginya. Jessica juga sempat mengalami perdebatan yang alot dengan pihak acara lantaran izin cuti Jessica yang terkesan mendadak. Menurut Jedar, kepergiannya ini karena ia harus mengurus surat-surat dan ingin melanjutkan pendidikannya. Keputusan itu juga disayangkan oleh sahabat-sahabat Jedar, salah satunya Ruben Onsu. Ruben kecewa lantaran sebelumnya Jessica tidak bilang langsung perihal keputusannya itu.

(ade)