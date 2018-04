JAKARTA - Tangga lagu Indonesia terus mengalami perubahan dan pergeseran seiring dengan ketatnya persaingan antar penyanyi. Tak heran penguasa di sepuluh tangga musik Tanah Air pun kian berubah.



Saat ini single terbaru milik Tata Janeeta featuring Maia Estianty berjudul Sang Penggoda berada di urutan teratas. Ia langsung mendepak single Anji, Menunggu Kamu yang kini ada di urutan kedua.

Lagu Sang Penggoda ditulis berdasarkan pengalaman pribadi Tata Janeeta saat ditinggal pergi pria yang kini kembali menjadi suaminya. Seperti diketahui, Tata memang dikenal sebagai penyanyi yang sukses merilis single-single galau.



Menyusul berikutnya adalah Judika dengan Jikalau Kau Cinta dan Raisa dengan salah satu single hitsnya berjudul Kali Kedua. Meskipun telah lama dirilis nyatanya Kali Kedua tetap menjadi salah satu lagu favorit para penggemarnya.

Sementara itu, posisi buncit dihuni oleh Jaz dengan Teman Bahagia. Sebelumnya, Dia dari Anji, Love You Longer dari Raisa, Surat Cinta Untuk Starla dari Virgoun, dan Film Favorit dari Sheila On 7 ada di urutan lebih tinggi.



Berikut, tangga lagu musik Tanah Air versi Okezone yang dirangkum dari iTunes hingga Minggu (15/4/2018):



1. Sang Penggoda - Tata Janeeta feat Maia Estianty

2. Menunggu Kamu - Anji

3. Jikalau Kau Cinta - Judika

4. Kali Kedua - Raisa

5. Bukti - Virgoun

6. Film Favorit - Sheila On 7

7. Surat Cinta Untuk Starla - Virgoun

8. Love You Longer - Raisa

9. Dia - Anji

10. Teman Bahagia - Jaz





(edi)