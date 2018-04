SEOUL - Setelah drama saeguk Scarlet Heart Ryeo yang rilis pada 2016 lalu, IU akhirnya kembali ke layar kaca. Idol sekaligus aktris 25 tahun tersebut kembali berakting, kali ini di drama romantis My Ahjussi.

Meski sudah dipastikan menjadi pemeran utama di My Ahjussi, tapi ada cerita tak mengenakkan di belakangnya. Pemilik nama asli Lee Ji Eun tersebut ternyata sempat menolak tawaran untuk bermain di drama romantis tvN itu.

IU sempat menolak tawaran berakting di My Ahjussi karena khawatir dengan kontroversi Lolita yang pernah melilitnya beberapa tahun lalu. Pelantun Through the Night ini merasa kasus Lolita yang pernah dialaminya hanya akan membawa dampak negatif pada My Ahjussi.

"Sebagai seorang penyanyi, aku sadar atas kontroversi yang mengikutiku setelah merilis album. Aku berpikir tentang bagaimana mungkin penyampaiannya yang kurang halus, dan jika aku kurang introspeksi diri, seseorang mungkin akan marah," cerita IU seperti dikutip dari Allkpop, Kamis (12/4/2018).

Karena ragu dan tak ingin menciptakan kontroversi baru, IU sempat bicara dengan sutradara My Ahjussi. Idol yang pernah digosipkan dengan Eunhyuk 'Super Junior' ini mengutarakan pikirannya untuk memastikan sutradara tak salah paham.

"Aku mencoba untuk kuat. Aku ingin punya kesadaran lebih, jadi aku bertanya pada sutradara, 'Apakah kau tau soal kontroversiku?' Aku juga berpikir tentang dampak yang mungkin aku berikan pada drama ini. Aku takut drama ini akan mendapat kontroversi karena aku, jadi aku tidak ingin menerima tawaran awalnya," jelas IU.

Namun, setelah diskusi panjang, IU akhirnya menerima tawaran untuk berlakon sebagai Lee Ji An. Sutradara juga berhasil meyakinkannya bahwa tidak ada yang salah dengan dirinya bermain di My Ahjussi.

"Jika aku berpikir bahwa kontroversiku dan skenario (My Ahjussi) tak bagus jika digabungkan, aku akan mempelajarinya lebih jauh. Tapi, membaca skenarionya dari sudut pandang yang lebih pure, ini terasa seperti skenario yang bagus dengan orang-orang yang baik. Sutradara juga memberiku kepercayaan diri. Jadi aku bilang aku akan melakukan yang terbaik," pungkas IU.

My Ahjussi merupakan drama romantis tentang hubungan cinta beda usia antara Lee Ji An dan Park Dong Hon. Lee Ji An masih berusia 20-an, sementara Park Dong Hon sudah 40 tahun lebih.

