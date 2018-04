SEOUL - Satu lagi aktor tampan Korea Selatan yang harus undur diri sementara waktu dari layar kaca. Kali ini, aktor tampan Kim Bum yang harus vakum bermain drama karena menjalankan tugas wajib militer (wamil).

Pada Kamis (12/4/2018), King Kong by Starship selaku agensi Kim Bum mengumumkan jika aktor yang melambung berkat Boys Before Flower itu akan menjalankan wamil pada akhir bulan ini. Kim Bum baru saja mendapatkan surat panggilan wamil dari pihak yang berwenang.

"Setelah dipanggil oleh negara, aktor Kim Bum akan menjalankan tugas wamilnya sebagai seorang pria Korea mulai 26 April," ujar agensi seperti dikutip dari Soompi.

Lebih lanjut, agensi mengungkap jika Kim Bum akan wamil sebagai pekerja publik. Kekasih Oh Yeon Seo ini tidak lolos kualifikasi untuk wamil sebagai tentara aktif karena kondisi kesehatannya.

"Karena masalah kesehatan, Kim Bum ditugaskan untuk menjadi pekerja publik. Kim Bum sudah mendapatkan perawatan terus-terusan sejak awal usia 20-an karena sebuah penyakit keturunan," ungkap agensi.

Agensi menyambung, "Untuk bisa sembuh, dia sangat benar-benar memperhatikan kesehatannya melalui pengobatan dan olahraga. Tapi, tetap saja dia ditugaskan sebagai pekerja publik."

Tak diketahui dimana Kim Bum akan menjalankan tugas wamilnya nanti. Mantan kekasih Moon Geun Young ini memilih merahasiakan pos wamilnya dari publik dan juga fans. Dia akan bertugas hingga dua tahun ke depan.

Pengumuman tugas wamil Kim Bum ini muncul hanya beberapa waktu setelah ia mengumumkan tengah berpacaran dengan Oh Yeon Seo. Pasangan yang baru berpacaran ini tepergok berkencan di sebuah restoran di kawasan Cheongdam-dong, Seoul, Korea Selatan.

Hubungan Kim Bum dan Oh Yeon Seo terbilang cinta kilat. Pasalnya, kurang dari sebulan berkenalan keduanya berani memutuskan untuk menyeriusi hubungan itu dan go public. Keduanya berkenalan lewat teman setelah Oh Yeon Seo merampungkan syuting Hwayugi, awal Maret 2018.

"Oh Yeon Seo diketahui selalu bersikap manis pada orang-orang di sekitarnya. Tapi aku rasa, dia bersikap dua kali lebih manis sejak mengenal Kim Bum," papar teman dekat keduanya.

(kem)