SEOUL - Kisah cinta Woo Do Hwan dan Joy 'Red Velvet’ yang terjalin semakin intens dalam The Great Temptation ternyata tak mampu mendongkrak rating drama tersebut. Berdasarkan data Nielsen Korea, dua episode terakhir drama tersebut hanya mampu mengantongi rating 1,6 persen (terendah) dan 2 persen (tertinggi).

Hasil itu sebenarnya turun bila dibandingkan pekan lalu dengan rating masing-masing 1,9 persen dan 2,1 persen. Dengan begitu, serial arahan Kang In tersebut tercatat sebagai ‘drama berating terburuk’ sepanjang sejarah MBC.

Meski begitu, The Great Temptation sukses keluar dari cap 'drama berating terburuk’ sepanjang sejarah dunia pertelevisian Korea. Pasalnya, rekor 'drama berating terburuk' masih dipegang oleh Manhole yang ditayangkan KBS2 sepanjang Agustus-September 2017. Kala itu, drama yang dibintangi UEE tersebut hanya mencapai 1,4 persen.

Rating The Great Temptation semakin terperosok setelah KBS2 mulai menayangkan The Miracle We Met, pada 2 April 2018. Drama arahan Lee Hyung Min tersebut memulai debutnya dengan rating 8,2 persen dan terus naik mencapai 11,2 persen pada episode 3 yang tayang pada 9 April 2018.

Capaian itu sekaligus melambungkan The Miracle We Met ke posisi teratas untuk slot tayang Senin-Selasa, menggeser Should We Kiss First?. Drama tersebut berkisah tentang seorang pria yang meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan mobil. Ajaibnya, arwah pria tersebut tetap hidup dan menetap di tubuh pria lain. Lelaki itu kemudian menjadi kepala keluarga dari dua keluarga berbeda, serta suami bagi dua istri. Serial bergenre fantasi-drama tersebut diperankan oleh Kim Myung Min, Ra Mi Ran, Kim Hyun Joo, dan Joseph Lee.

Selain kompetisi yang terbilang ketat, penurunan minat penonton Korea terhadap The Great Temptation juga diperkirakan akibat kontroversi absennya Joy dari Red Velvet saat konser di Pyeongyang, Korea Utara, pada 1-3 April 2018.

Kala itu, Red Velvet berangkat bersama 60 musisi Korea Selatan sebagai ucapan terima kasih atas keterlibatan Korea Utara dalam Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018. Publik Korea menilai Joy mengeyampingkan urusan kenegaraan saat itu.









