SEOUL – Drama Great Seducer sukses menjadi trending topic saat penayangan dua episode perdananya pada 12-13 Maret 2018. Berdasarkan data Good Data Corporation, Great Seducer menguasai 24,4 persen total buzz dalam segmen berita dan komunitas online.

Performa positif juga ditunjukkan di media sosial dengan 41,3 persen total buzz di Twitter. Namun sayang, semua buzz itu tak cukup digdaya mengkerek ratingnya.

Nielsen Korea mencatat, drama itu hanya membukukan rating 3,6 persen untuk periode tayang 12 Maret 2018 dan 2,7 persen pada 13 Maret 2018. Menariknya, netizen menilai performa buruk itu dipicu buruknya akting Park Soo Young (Joy ‘Red Velvet’).

Hal itu terlihat dari komentar-komentar pedas netizen di berbagai forum online dan media sosial. "Tolong, hentikan memberi peran utama kepada idol (yang tak bisa berakting). Kalian lihat bagaimana Joy membuat karakter utama wanita dalam drama itu terlihat begitu canggung," sindir seorang netter.

Sementara lainnya menuliskan, "Joy harus berlatih akting lebih banyak lagi. Aku belum pernah melihat drama-drama yang diperankannya meraih rating bagus.”

Komentar tak kalah pedas juga diberikan netizen lain: "Aku ingin tahu siapa yang membantu Joy mendapatkan peran utama dalam drama ini. Siapapun bisa melihat, dia tak bisa berakting!"

Ini bukan kali pertama Joy ‘Red Velvet’ dikritik karena kualitas aktingnya. Tahun lalu, saat bermain dalam The Liar and His Lover, dia juga mendapatkan komentar senada.

“Sejujurnya, akting Joy sangat canggung. Dia tak cukup bagus untuk menjadi pemeran utama. Aku tak mengerti kenapa mereka menggunakan para idol, padahal banyak aktor bertalenta di luar sana,” tulis seorang netizen.

“Aku menyukai Joy sebagai personel Red Velvet. Tapi, aktingnya membuatku begidik saking buruknya. Dia tak bisa berakting, begitu juga dengan Lee Hyun Woo (lawan main Joy dalam The Liar and His Lover),” ungkap lainnya.

Performa buruk tak hanya dominasi Great Seducer. Di slot tayang yang sama, Radio Romance juga mengalami nasib serupa. Drama yang menjadikan Yoon Doo Joon ‘Highlight’ sebagai pemeran utama itu awalnya meraup rating 5 persen di awal penayangannya.

Namun setiap pekan, drama itu menunjukkan penurunan rating yang cukup konsisten. Puncaknya, episode terakhir yang tayang pada 12-13 Maret 2018 (bersamaan dengan Great Seducer) rating Radio Romance terperosok ke 2,9 persen.

Slot tayang Senin-Selasa, masih dikuasai oleh drama terbaru Kim Suna, Should We Kiss First. Episode 15-16 drama yang digarap oleh Son Jeong Hyun itu masing-masing meraih 10,4 persen dan 10,9 persen.

(SIS)