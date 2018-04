JAKARTA - Ivan Gunawan belakangan diketahui coba mengutarakan perasaannya ke Ayu Ting Ting. Namun hingga saat ini, Ivan tak kunjung mendapat respon positif dari Ayu.



Gagal merayu Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan diam-diam rupanya sudah mengalihkan target. Entah benar atau tidak, Ivan disebut-sebut sedang berusaha mendekati Miss Grand Thailand 2016, Faye Malisorn.

Kabar kedekatan Ivan dan Faye pertama kali muncul di akun Instagram pribadi sang desainer. Sebab dalam salah satu postingan Instagram Stories Ivan belum lama ini, mereka kedapatan menunjukkan gestur mesra.



Dalam tayangan singkat tersebut, Faye terlihat menyandarkan kepalanya di bahu Ivan. Disitu, Ivan juga terlihat membelai wajah Faye dengan lembut.



(Foto: Faye Malisorn/Instagram)



Tak berhenti sampai disitu, Ivan Gunawan dan Faye Malisorn juga kedapatan sempat menghabiskan waktu makan malam bersama. Dalam postingan Ivan, keduanya terlihat sama-sama mencicipi salah satu makanan khas Indonesia, jengkol.

Terakhir, adegan mesra kembali terjadi saat Ivan mengantar kepulangan Faye di bandara. Sempat bertukar ucapan selamat tinggal, Faye yang seolah tidak mampu menahan kesedihan langsung berlari memeluk Ivan. Padahal, dia sudah melangkah menuju pintu keberangkatan.



"Love you too, I don't wanna say goodbye," ucap Faye Malisorn, membalas kalimat cinta yang sebelumnya sempat diucapkan Ivan Gunawan.



Lantas, benarkah Ivan Gunawan sedang berupaya merebut hati Faye Malisorn?

