Lagi siyoookk tadi siang aba ke @taniaraymina barbershop, minta di tipisin dikit atasnya .. eehhhh kena malpraktik!! mungkin ibu tantan lelah , salah stel alat cukur juga salah tarikan .. alhasil rambutnya ga rata pitak dimana2 πŸ˜­πŸ™„πŸ˜©πŸ€― jadi mulai besok dengan berat hati aba harus bia botak licin lagi dengan upaya penumbuhan rambut bisa merata πŸ€¦πŸ»β€β™€οΈπŸ€¦πŸ»β€β™€οΈ udah ganteng berambut kmrn2 padahal 😭 hikz! (Mak iti @rasiti_zeeΒ juga sik! Anaknya bu tantan aja potong rambut ke salon! Ini anak kita u minta bu tantan yang motong πŸ€ͺπŸ€ͺ dia aja ga mau motong rambut anak nya sendiri 😩😩 ) aba si cuek aja krn syarat mau potong rambut dia hrs diumpanin permen .. jd hasilnya mau gimana aja terserah yang penting dapet permen dia tdi πŸ€¦πŸ»β€β™€οΈ Cc @abirahadiΒ Tembusan @hanungbramantyo

