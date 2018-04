TANGSEL -  MNC Play mendukung konser mini bertajuk "An Intimate Night with Afgan" di Titan Center, Jalan Boulevard Bintaro Jaya, Blok B7/B1 Nomor 5, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel), Sabtu (7/4/2018) malam.

Konser mini itu sendiri diselenggarakan oleh Titan Center bersama ABM Entertainment. Tidak hanya mempersembahkan lagu medley terbarunya, Afgan pun akan menyajikan hampir semua lagu-lagu hitsnya pada konser kali ini.

Brand Activation Supervisor MNC Play, Anang Tulus Nugroho menuturkan, pihaknya dengan Titan Center telah rutin menjalin kerjasama dalam setiap pelaksanaan konser oleh musisi ternama. Sehingga, sinergisitas itu dapat memberikan poin positif bagi kedua belah pihak.

"Kita harapkan dengan kerjasama ini kita bisa memperkenalkan MNC Play kepada komunitas pecinta musik. Untuk konser Afgan ini sendiri kita support dari sisi publikasi, dan dari media sosial MNC Play serta website MNC Play," katanya.

Melalui teknologi FTTH, MNC Play menghadirkan fitur-fitur terkini dalam empat layanan utama (Quadruple Play), diantaranya adalah High Speed Internet, yakni koneksi internet berkecepatan hingga 1000 Mbps dan didukung dengan jaringan berkapasitas 10 Gbps.

"Kami pun giat hadir dalam berbagai konser musik agar layanan High Speed Broadband Internet dari MNC Play yang memiliki kecepatan hingga 1000 Mbps bisa menjadi sahabat bagi para pencinta musik Indonesia," imbuh Anang.

Di tahun 2018 ini, Afgan kembali meluncurkan album barunya yang bertajuk "Dekade". Album ini menjadi album kelimanya yang juga menampilkan kolaborasi dengan Isyana Sarasvati dan Rendy Pandugo pada lagu Heaven, Sheila Majid pada lagu Bawalah Cintaku, Raisa pada lagu Percayalah, dan Rossa pada lagu yang berjudul Kamu Yang Kutunggu.

Selain itu, pada konser ini Afgan juga melantunkan semua lagu-lagu hitsnya, seperti Jodoh Pasti Bertemu, Sadis, Bukan Cinta Biasa, Knock Me Out, Love Again. Dengan perpaduan lagu-lagu tersebut, dipastikan konser 'An Intimate Night with Afgan' akan begitu menghibur.

Sementara, Event Manager Titan Center, Hanny Setiati Sagita, mengungkapkan rasa terimakasih atas kerjasama yang dibangun oleh MNC Play. Terlebih, publikasi atas konser musik yang disajikan oleh jaringan MNC Play makin mendekatkan antara penyanyi dan penggemarnya.

"MNC Play dari awal kita ngadain konser selalu support kita, jelas kita terbantu sekali dengan publikasinya, promosinya. Kami mengucapkan banyak terimakasih atas kolaborasi ini," ujar Hanny.

