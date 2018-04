NEW YORK - Kiprah Cynthia Nixon di industri hiburan Hollywood terkenal berkat aktingnya di Sex and the City. Dirinya pun menjelma menjadi artis top Hollywood.

Dilansir Koran SINDO, selain sebagai aktris, Cynthia Nixon juga dikenal sebagai aktivis di New York. Kecintaannya terhadap kota metropolitan tersebut jugalah yang mendorongnya untuk mencalonkan diri sebagai gubernur New York pada November 2018.

Belum lama ini bintang Sex and the City, Cynthia Nixon mengumumkan mencalonkan diri menjadi Gubernur New York. Perempuan 51 tahun ini berencana untuk menantang Gubernur Andrew Cuomo untuk nominasi Partai Demokrat.

Pemeran Miranda Hobbs dalam serial HBO ini mengumumkan rencananya untuk menantang gubernur incumbent di Twitter pada hari Senin (19/3/2018) melalui video berdurasi dua menit. Di media sosial tersebut, dia melakukan kegiatan sehari-hari bersama keluarganya. Cynthia juga menyampaikan pendapatnya mengenai politik.

"Ada orang yang memiliki kekayaan luar biasa, tetapi setengah jumlah anak di kota-kota bagian utara New York hidup di bawah garis kemiskinan. Bagaimana kita membiarkan ini terjadi?," katanya dalam video, seperti dilansir dari BBC.com.

Perempuan yang sudah berakting sejak 1980 itu menyatakan sangat mencintai New York dan tak ingin tinggal di tempat lain. Namun, banyak perubahan perlu dilakukan seperti meninjau penahanan massal dan perbaikan kereta bawah tanah.

Berdasarkan polling oleh Siena College Research Institute, penerimaan publik terhadap Cynthia belum begitu baik. Sebanyak 66 persen memilih Cuomo dan hanya 19 persen yang memilih sang aktris. Namun, bukan berarti polling ini tidak akan berubah seiring popularitas Cynthia.

"Kami muak dengan politisi yang lebih peduli tentang berita utama dan kekuatan daripada yang mereka lakukan tentang kami. Ini tidak bisa hanya menjadi bisnis seperti biasa lagi," ujar Cynthia.

Selain berprofesi sebagai aktris, ibu tiga anak ini juga aktif sebagai aktivis. Selama ini, Cynthia gencar mengampanyekan pentingnya akses lebih luas ke sekolah umum dan lebih banyak layanan kesehatan untuk perempuan. Ia juga dikenal sebagai aktivis liberal.

Jika Cynthia menang menjadi gubernur, maka dia akan menjadi gubernur perempuan pertama di negara bagian dengan populasi terbesar keempat di seluruh Amerika Serikat tersebut. Pemilihan gubernur New York akan berlangsung pada 6 November 2018.

