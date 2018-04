JAKARTA - Aktris cantik Raline Shah rupanya membagikan foto yang tak biasa melalui laman instagram pribadinya @ralineshah belum lama ini. Menariknya foto yang dipamerkan Raline Shah, merupakan pose yang tak biasa yakni tampil dengan mengenakan bikini. Dan yang lebih mengagetkan lagi, Raline membagikan pose berbikini merah dengan seorang pria.

Eits, jangan berpikir macam-macam dulu, bila dilihat foto yang dibagikan aktris 33 tahun itu, tampaknya ia memajang foto berbikini ketika masih kecil. Sementara untuk lelaki yang berada disamping Raline Shah merupakan adik laki-lakinya.

Lebih lanjut warganet yang melihat unggahan foto tersebut lantas berkomentar. Tak sedikit warganet justru dibuat gemas dengan pose yang dibagikan oleh pemain film 5cm. itu. Kemudian ada pula warganet yang memuji kecantikan dari Raline Shah.

"Why so cute, kak? 😭😭😭 Tergemas. 😘😘😘 @ralineshah," tulis @reza_raline.

"Memang sudah cantik dari kecil si aline cah ini 😍😍😍," tulis @an_d05.

"ASTAGFIRULLAH AURAT," tulis @anangagnur.

Sementara itu, Raline Shah tampak punya alasan tertentu mengunggah pose tersebut. Lantas apa alasan Raline Shah?

Usut punya usut kerinduan pada sosok adik laki-lakinyalah yang membuat Raline mengunggah foto itu. Tapi sayang tak diketahui secara pasti siapa nama adik dari Raline Shah.

Alhasil kerinduan itu ditumpahkan Raline Shah lewat sebuah caption panjang.

"Kangen sama adikku. Missing my brother, my best friend, who is taking time off on a silent meditation retreat. 😭 Talk to meeeeee😫 #clingysister #kakakmanja #bikini #drama," tulis Raline Shah.

