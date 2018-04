JAKARTA - Kabar kurang menyenangkan datang dari grup KARD. Sempat dijadwalkan untuk menyapa penggemarnya di Indonesia pertengahan bulan ini, KARD memundurkan jadwal konser yang bertajuk "WILD KARD" tersebut.

Informasi penundaan konser KARD di Jakarta itu diumumkan langsung oleh promotor MecimaPro yang membawa mereka. Pada Jumat (6/4/2018), MecimaPro mengumumkan jika konser BM cs akan diundur hinga 21 Juli 2018.

"Bersama surat ini, MecimaPro dan The Jay's Company sebagai organizer 'WILD KARD Tour in Indonesia' ingin mengumumkan bahwa konser yang ditunggu-tunggu akan dijadwalkan ulang karena keadaan teknis yang tak diduga sebelumnya," tulis MecimPro dalam surat pengumuman yang diunggah di Twitter.

Mereka melanjutkan, "Acara yang dijadwalkan pada Sabtu, 14 April 2018 pukul 06.30 pm di Kasablanka Hall, Jakarta akan dijadwalkan ulang menjadi Sabtu. 21 Juli 2018 pukul 06.30 pm di Kasablanka Hall."

[NEW SCHEDULE] WILD KARD TOUR in INDONESIA, Saturday July 21st 2018 at The Kasablanka Hall. #WildKARDTourinJKT pic.twitter.com/8w14EZpq3R— MCP (@mecimapro) April 6, 2018