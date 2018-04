JAKARTA - Syahnaz Sadiqah kembali menunjukkan foto pre weddingnya dengan Ritchie Ismail alias Jeje melalui akun Instagram pribadinya pada Kamis (5/4/2018). Hal tersebut langsung menarik perhatian publik terlebih konsep dan gaun yang dipilih adik kandung Raffi Ahmad tersebut.

Netizen menilai gaun wanita yang akrab disapa Nanaz ini terlalu terbuka sehingga sebagian besar tubuhnya terlihat. Syahnaz mengenakan gaun hitam dengan bagian dada sedikit terbuka dan transparan pada bagian perut pemain sinetron komedi Dunia Terbalik tersebut.

"Bajunya terlalu terbuka untuk foto prewedding," tulis akun @dheeweez.

"Kak.. Kl bajunya sedikit tertutup mungkin akan lbh baik.. 💙," tambah lainnya.

Sementara itu, Jeje mengenakan kemeja putih dengan tuksedo dan jas hitam yang membuatnya tampak gagah. Selain kritik untuk gaun Syahnaz, beberapa netizen memuji keindahan konsep pre wedding dan paras calon pengantin tersebut.

"Keren beneeeerrrr💚💜💙❤️💛😍," komentar pemilik akun @hairnisss.

"Bagus banget temanya 😍," sahut @ermawatinovia.

Seperti diketahui, Syahnaz dan Jeje siap naik pelaminan pada 21 April 2018 di Bandung, Jawa Barat. Jarak usia yang cukup jauh nyatanya mengalahkan cinta keduanya yang akan dipersatukan di pelaminan dalam hitungan hari.

Syahnaz dan Jeje tampaknya siap menghadapi lika liku dalam berumah tangga dan setia pada cintanya masing-masing. Tak heran, Syahnaz pun menuliskan caption romantis di salah satu foto yang diunggahnya tersebut.

"Love is not just looking at each other, it's looking in the same direction. ," tulisnya dalam caption melalui akun Instagram pribadinya, @syahnazs.

"This extraordinary pre wedding session of @syahnazs and @ritchieismail with magnificent view and refreshing concept totally makes the experience so amazing.," tulis Nanaz dalam foto lainnya.

Semakin dekat dengan hari pernikahan, segala persiapan yang akan dilakukan Syahnaz dan Jeje tentu saja semakin sempurna. Selain untuk diselenggarakannya pernikahan tersebut, keduanya juga telah menyiapkan rumah untuk ditinggali setelah menyandang status sebagai suami istri.

Dari foto yang diunggah beberapa waktu lalu, Syahnaz dan Jeje memilih warna biru putih untuk mendominasi rumah tersebut. Konsep dan tatanan di dalamnya cukup membuat netizen tertarik sehingga membanjiri kolom komentar di unggahannya kala itu.

