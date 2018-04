JAKARTA - Sebagian besar selebriti sulit dipisahkan dengan peralatan make up yang telah menjadi kebutuhan wajib para wanita. Namun hal tersebut tidak berlaku untuk istri Chicco Jerikho, Putri Marino. Mengenai Putri yang jarang sekali memoleskan make up di wajahnya, ternyata Chicco memiliki tanggapan tersendiri.

Putri yang sederhana dan bersahaja agaknya sudah memperoleh jodoh yang sesuai. Chicco Jerikho, suaminya ternyata juga menyukai istri yang tidak berlebihan dalam penggunaan make up. Menurut Chicco, ia sangat senang ketika bangun tidur dirinya dapat melihat paras cantik alami Putri. Chicco menambahkan jika hal yang paling utama adalah sang istri memiliki kecantikan yang bersumber dari hati yang baik.

"Hal yang paling saya senang adalah saat bangun tidur saya bisa lihat istri saya yang begitu cantik. Kadang ada orang cantik karena make upnya. Ketika make up nya dihapus, salah itu muka nya. Saya bangga, saya senang istri saya cantik apa adanya dan cantik luar dalam. Yang paling utama adalah kenapa dia bisa terlihat begitu cantik karena dia memiliki hati yang baik,” ujar Chicco seperti dilansir Go Spot, Rabu 4 April 2018.

Chicco Jerikho mengakui jika sang istri memang jarang memoleskan make up di wajahnya. Putri mengenakan make up hanya saat acara-acara tertentu. Chicco pun mengakui jika tanpa make up saja Putri sudah terlihat cantik, terlebih ketika istrinya itu menggunakan make up.

"Putri make up di acara-acara tertentu saja. Putri enggak di-make up saja sudah cantik, apalagi kalau dia dimake up,” ujar Chicco lagi.

Penampilan sederhana Putri Marino tak ayal membuat publik heboh. Jarang sekali ada seorang selebriti tampil di muka umum tanpa make up. Saat Putri tampil di hari spesialnya tanpa make up berlebihan, maka hal ini membuat publik terpesona.

Chicco Jerikho resmi mempersunting Putri Marino pada 3 Maret 2018 di Nusa Dua Bali. Sejak berpacaran, mereka memang sengaja tidak mempublikasikan hubungan keduanya. Bahkan rencana pernikahan mereka pun tidak begitu terendus oleh media.

