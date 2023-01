JAKARTA - Mengenal Chana Jarumillind ayah Chicco Jerikho yang jarang disorot. Aktor tampan Chicco Jerikho kini tengah menjadi topik pembicaraan berkat series yang ia bintangi yakni Mendua.

Dalam series yang diadaptasi dari drama Korea Selatan berjudul The World of The Marriage, Chicco Jerikho berperan sebagai Ivan. Penampilan Chicco sebagai Ivan rupanya membuat netizen salah fokus lantaran terlihat semakin tampan.

Ketampanan Chicco Jerikho rupanya menurun dari sang ayah yang merupakan orang Thailand. Lantas, siapakah ayah Chicco Jerikho? Mari mengenal Chana Jarumillind ayah Chicco Jerikho yang jarang disorot.

Seperti yang diketahui, Chicco Jerikho merupakan aktor keturunan Indonesia-Thailand. Darah negeri Gajah Putih rupanya diturunkan dari sang ayah, yakni Chana Jarumillind.

Chana Jarumillind merupakan pria Thailand yang kepincut dengan wanita Indonesia berdarah Batak, yakni Debby Panggabean. Dari pernikahan tersebut lahirlah Chicco Jerikho yang memiliki paras tampan dan gagah seperti ayahnya.

Suami Putri Marino ini memang berdarah Thailand, namun Chicco Jerikho justru mengaku tidak bisa berbahasa asal negara ayahnya. Meski demikian, Chicco tetap memahami jika ayahnya berbicara dalam bahasa Thailand tapi tidak bisa menjawabnya dengan bahasa yang sama.

Sosok Chana Jarumillind sendiri jarang disorot oleh media. Ia hanya terekspose beberapa kali ketika menghadiri acara-acara penting bersama anak dan menantunya.

Seperti saat acara pernikahan Chicco Jerikho dan Putri Marino di mana ia terlihat berfoto dengan ayah Putri Marino. Selain itu, Cahan Jarumillind juga terlihat saat menghadiri gala premier film Putri Marino yang berjudul Jelita Sejuba. Chicco Jerikho sendiri mengawali kariernya di dunia entertainment Indonesia dari menjadi model majalah di tahun 2000an. Setelah itu ia terjun ke dunia seni peran dengan membintangi berbagai judul sinetron. Tak puas menjadi pemeran sinetron, Chicco Jerikho lalu melebarkan sayapnya ke dunia film. Ia menjalani debutnya di dunia film dengan membintangi film horor berjudul Lawang Sewu. Setelah itu tawaran bermain film pun mengalir deras kepada dirinya. Hingga akhirnya di tahun 2014 ia berhasil meraih predikat Pemeran Utama Pria Terbaik IMA melalui perannya di film Cahaya Dari Timur. Demikian informasi mengenai Mengenal Chana Jarumillind ayah Chicco Jerikho yang jarang disorot.