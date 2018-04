JAKARTA - Konser Iwa Kusuma alias Iwa K yang dihelat di The Pallas, Jakarta Selatan pada Rabu 4 April 2017 berjalan sukses. Aksi Iwa K membius para penonton dengan tembang-tembang hits miliknya mampu bernostalgia pada era 90's.

Meski begitu, sorotan juga terjadi ketika beberapa musisi lintas generasi turut memeriahkan konser dari Iwa K. Dimana diantaranya Saykoji, Ramengvrl, Sweet Martabak, Neo hingga Sound Of Beat (band terdahulu dari Iwa K.

Baca Juga: Iwa K Sampaikan Pesan Edukatif di Konser Batman Kasarung

Musisi-musisi lintas generasi itu berhasil membuat penonton bersorak-sorai, ketika alunan beat dari band pengiring Iwa K menghentak venue The Pallas.

Lebih lanjut, bersama Ramengvrl, musisi hip hop era milenials tampil bersama Iwa K membawakan single Chillin.

"Yang gini gini nih, thanks to Ramengvrl who keep hip hop alive. Cocok sekali dengan era milenial," teriak Iwa K dari atas panggung.

Usai bernyanyi bareng Ramengvrl, Iwa K pun kembali memanggil bintang tamu dalam konsernya tersebut. Ya, kini giliran rapper kenamaan Indonesia, Sweet Martabak, Saykoji, dan NEO tampil diatas panggung. Ketiga penyanyi hip hop itu menyanyikan single Tidit (Sweet Martabak), Online (Saykoji), dan Borju (Neo), dimana merupakan single-single paling tenar pada eranya.

Alhasil musisi-musisi itu pun berhasil membuat panggung konser 'Batman Kasarung' semakin memanas hingga penonton ikut bernyanyi. Tak hanya itu, untuk lebih mendekatkan diri dengan penonton, rapper 47 tahun ini juga membagikan beberapa merchandise yakni sweater dan baju yang dilempar pada para penonton.

Iwa K juga tak lupa memuji para pengisi acara yang memeriahkan konsernya tersebut. “Mereka gue sebut rap warrior karena mereka ini yang terus nge-rap walau pun waktu sedang baik dan surut,” ujar Iwa kembali.

“Selain itu, mereka ini juga yang menyemangati gue saat gue jatuh kemarin. Thanks to you all,” imbuhnya.

Sebagai informasi, konser Batman Kasarung Iwa K digelar untuk merayakan 25 tahun berkariernya dalam kancah musik Tanah Air.

Baca Juga: Gading Marten hingga Eno NTRL Bakal Sepanggung Bareng Iwa K

(edi)