JAKARTA - Penyanyi hip hop Iwa K membuka konsernya yang bertajuk Batman Kasarung dengan single Nombok Dong. Sontak penonton yang telah menunggu kehadiran rapper 47 tahun ini langsung memenuhi venue di The Pallas, Jakarta Selatan pada Rabu (4/4/2018).



Seperti diketahui, konser dari Iwa K dimulai sekira pukul 21:00 WIB. Dan yang menarik, sebelum tampil di atas panggung, sang pelantun Bebas memberikan kalimat pembuka.



"25 tahun menggelinding menjadi musafir hip hop, gue sangat mensyukuri. Namanya perjalanan ada belok kanan, kiri, dan jatuh terjerembab. Terima kasih tuhan, terima kasih tuhan semesta alam, teruma kasih teman seperjalanan!" kata Iwa K.

Usai kalimat pembuka itu, Iwa K pun masuk dengan mengenakan jubah putih ala petinju. Penonton pun berteriak histeris ketika melihat Iwa K tampil. Lantunan lagu Nombok Dong berhasil membuat para penonton berjoget. Seketika suasana 90-an terasa lantaran alunan musik yang dimainkan pada lagu tersebut.



Usai membuka dengan lagu Nombok Dong, Iwa K langsung tancap gas dengan lagu yang bertajuk Manusia Malam. Hingga Iwa K pun memberikan kata sambutan untuk para penonton.



"Jakarta Pallas! Selamat datang ke sini ya. Thank you banget, thank you Tuhan, lo bisa selamat, bisa dateng ke sini. Mungkin yang udah pernah ngerasain energi 90's, lo mau ngerasain lagi. Yang penasaran kenapa 90's keren banget, ini saatnya!" teriak Iwak dari atas panggung.





Tak puas dengan kedua lagu tersebut, kini lagu Tikus Got dan Topeng menyapa penonton. Bisa dikatakan Iwa K berhasil membuka konsernya dengan apik.



"Ini lagu tentang kekesalan gue, kenapa sih orang pada fake semua, pada pake topeng," terang Iwa K mengawali lagu Topeng.



Sebagai informasi, konser Batman Kasarung Iwa K digelar untuk merayakan 25 tahun berkariernya dalam kancah musik Tanah Air. Konser ini pun Iwa K menggandeng beberapa rapper kenamaan seperti Sweet Martabak, Neo , Saykoji, Yacko Ramengvrl dan band terdahulunya S.O. B.

(edi)